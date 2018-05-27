İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucu maaşlarının 135 TL artırılacacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda güvenlik korucularının özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Geçen yıl yapılan düzenlemeyle güvenlik korucularının primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmaya başlandı. Güvenlik korucuları 4-a kapsamında sigortalı sayıldı (Güvenlik korucularının aylık sigorta maliyeti 34 milyon TL, yıllık sigorta maliyeti 401 milyon TL ve geçmişe dönük hizmetlerinin sigorta maliyetleri ise yaklaşık 2 milyon 375 bin TL). Güvenlik korucularının 2013 yılında yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bu yıl 1570 TL'ye çıkartıldı."
HER OPERASYON BAŞINA GÜNLÜK 24 TL TAZMİNAT
Açıklamanın devamında güvenlik korucularına operasyon tazminatı olarak ayda bir defa 37 TL ödendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan iyileştirmelerle katıldıkları her operasyon için günlük 24 TL operasyon tazminatı verilmeye başlandı. Güvenlik korucuları bir ay boyunca operasyonda bulunmaları halinde 720 TL tazminat alabiliyor. Ayrıca geçen yıl yapılan iyileştirmeyle güvenlik korucularının harcırah ve tazminatları (38 TL+24TL = 62 TL günlük) birlikte alabilmelerine imkanı sağlandı. Emsallerine göre görevlerinde başarılı olan güvenlik korucularına yılda bir defa aylık ücretlerinin 2 katına kadar ödül ilk defa geçen yıl verildi. Bütün güvenlik korucuları (emekliler dahil) harçsız silah taşıma hakkına sahip oldu. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 5 bin ek güvenlik korucusu kadrosu ihdas edilmişti. Yeni alımlarla birlikte toplam 55 bin güvenlik korucusu terörle mücadelede görev alıyor."
135 TL ZAM
Açıklamanın devamında güvenlik korucusu yaş ortalamasının 44'ten 32'ye düşürüldüğü ifade edilerek 50 bin 477 kimlik kartının dağıtıldığı ifade edildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucularının özlük haklarında aylık 135 TL iyileştirme yapıldığı belirtildi.
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