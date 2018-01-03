Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nereden alınır?

Yeni düzenlemeye göre, kamuya alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci dün başladı.
676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlara sekizinci olarak "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" da eklenmiştir.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?
* Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.
* Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.
Görüldüğü üzere, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır.
Ancak, burada dile getirilmesi gereken en önemli husus, yapılan bu yasal düzenlemenin arka planında yer alan 15 Temmuz darbe girişiminin hain şebekesi FETÖ/PDY terör örgütünün olduğu bir gerçektir.
Dolayısıyla, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"ne göre ilgili emniyet birimleri tarafından kişiler hakkında yapılacak inceleme ve değerlendirme kriterlerinin, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler Kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;
"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı" hükümlerine göre revize edilmesi ve ilgili kamu kurumlarına inceleme sonuçlarının bu değerlendirme kriterlerine göre bildirilmesi kamuya FETÖ/PDY terör örgütü veya bölücü terör örgütü PKK destekçilerinin girmesini engelleyecektir.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ARŞİV ARAŞTIRMASINI HANGİ KURUMLAR YAPIYOR ?
"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında; "Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurtdışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapar.
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerinin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, güvenlik soruşturmasını Milli İstihbarat Teşkilatında çalışacak personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında çalışacak subay adayları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirleyeceği diğer personel ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi ve müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları ve ayrıca yurtdışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek bütün personel hakkında, arşiv araştırmasını ise sadece gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görev alacaklar ile bunların bu fıkrada sayılanlar dışında kalan yöneticileri ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapar." hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu hükümlere göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birimlerinde çalışacak personel hakkında İl Emniyet Genel Müdürlükleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay adayları ile belirleyeceği diğer personel ve bakanlıkların müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi gibi üst düzey kadrolar için de Milli İstihbarat Teşkilatı yapmakla yükümlüdür.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI/ARŞİV ARAŞTIRMASI NE KADAR SÜRÜYOR ?
"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde neticelenmektedir. Ancak uygulamada bu süreler çok fazla aşılmaktadır. Dolaysıyla yapılacak yönetmelik düzenlemesinde sürelerin de yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır.
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