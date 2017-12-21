Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı "Drone Savar"ı üreten Aytekin Güçlü, zaman zaman kritik altyapı ve tesislere "bombalı drone saldırısı yapılacağı" istihbaratı alındığını, bunun üzerine istihbarata konu sektörlerden yoğun talepler geldiğini söyledi
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Yakın zamanda enerji tesisleri, savunma sanayisinde faaliyet gösteren önemli üreticilerden gelen talepler üzerine olası tehditler ve çözümlere yönelik değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Güçlü, "Yaptığımız ziyaretlerde, tesislerin tamamen karadan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik önlemleriyle donatıldığını ancak havadan gelebilecek bir saldırıya karşı tehlikeye açık olduklarını gördük. Güncel teknolojik gelişmeleri yansıttığımız yeni versiyon Drone Savar silahımızın ise mevcut drone tehditlerinin tamamını ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu değerlendirdik" dedi.
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Temin ve kullanım kolaylıkları dikkate alındığında gelecek 10 yılda drone saldırılarının yaygınlaşmasından endişe duyduklarını dile getiren Güçlü, gelişmiş savunma sanayisine sahip ülkelerin yaptıkları yatırımların da geleceğin tehdit ve savaş ortamında bu tür otonom ve robotik sistemlerin ağırlığının artacağını gösterdiğini belirtti. Güçlü, sözlerine şöyle devam etti:
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"Sınır hattında terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılan 4. versiyon Drone Savar silahımız, bilinen tüm drone'lar üzerinde etkili. Ülkemizin içinden geçtiği süreçler ve terör örgütlerinin kabiliyetleri göz önünde alındığında elimizden gelenin en iyisini yapmak kaidesiyle kolluk kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerine katkı için çalışıyoruz. Yüksek yerlilik oranıyla yakaladığımız fiyat avantajını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Şirketimizin elde ettiği Drone Savar ürün gelirlerini yine bölgede kullanılmak üzere ordumuza Drone Savar silahı hibe ederek değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Muş'ta kullanılmak üzere 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'na hibe verilecek bir Drone Savar üretime alındı."
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YERLİ ÜRÜN KATALOĞUNA GİRİYOR
Güçlü, Drone Savar'ın Türk Savunma Sanayii Ürünleri Kataloğu'nda yer alması için Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) davet aldıklarını bildirdi. Bu gelişmenin, ürünün ihracına yönelik çalışmalara olumlu katkı vereceğine işaret eden Güçlü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Harp Arge'nin Drone Savar ürünü ile SSM Kataloğu'nda yer alacağını söyledi. Aytekin Güçlü, kuruluş amaçları doğrultusunda bütün gelirlerini Ar-Ge'ye kanalize ettiklerini belirtti. Devlet destekli geliştirmeyi planladıkları "sabit drone savar istasyonları"nı bugüne kadarki teknolojik bilgi ve birikimi kullanarak üretmeyi hedeflediklerini anlattı.
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HAVELSAN KÖRFEZ'DE YENİ SÖZLEŞMELERE HAZIRLANIYOR
Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan HAVELSAN, Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası çözümü, sahadaki askeri personelin anlık haberleşmesine olanak veren uygulaması ve bünyesine kattığı Quantum3D şirketinin görüntü üretecini sergiledi.
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Katar'da yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve açtıkları ofisle ülkede kalıcı hale geldiklerini anlatan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay bu ülkeyle imzalanmış sözleşmeleri bulunduğunu ve imza aşamasına getirdikleri yeni bir sözleşme olduğunu bildirdi. Umman'a yönelik çalışmalarını da bir sözleşmeye dönüştürdüklerini dile getiren Atalay, sözleşme kapsamında çalışmalar yürüttüklerini, başka alanlardaki tekliflerinin de değerlendirildiğini ifade etti.
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Atalay, Kuveyt'e ise son bir yıldır odaklandıklarına dikkati çekti.
Ülkede faaliyet alanlarına yönelik önemli pazar potansiyeli olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:
"Kuveyt'te bir arkadaşımızı yerleşik hale getirdik. Ofis açma faaliyeti başlattık. 2018'in ilk çeyreğinde ofisimizi açmış olacağız. O sayede buradaki yerel firmalar, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla iş birliği ve ortak projeler geliştirmeye hedefliyoruz. Teklif verdiğimiz ve sözleşme noktasına gelen, teklif üzerinde çalıştığımız projeler var. Önümüzdeki 1 yılda yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında sözleşmeler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yerli firmalarla sivil ve savunmada farklı alanlar için temsilcilik görüşmeleri de gerçekleştiriyoruz."
Kuveyt ile yürüttükleri görüşmelerde öncelikli ve en hızlı geliştirilebilecek alanın eğitim ve test konuları olduğunu anlatan Atalay, bu kapsamda Kuveyt makamlarına bir atış skorlama sistemi teklif ettiklerini, simülatör projeleriyle de ilgilendiklerini söyledi.
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BAKAN CANİKLİ'DEN YERLİ TANK AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Altay Tankımız, ki bunun seri üretimiyle ilgili prototip üretimleri tamamlandı ve testler yapıldı. Bunun seri üretimine ilişkin ihaleye çıkıldı, teklifler alındı. Bu yılın sonuna kadar teklifleri değerlendirip seri üretimle ilgili sözleşmenin yapılmasını planlıyoruz. Tamamen yerli üretim, yerli tasarım tankın seri üretimi 2019'un ilk çeyreğinden itibaren teslim edilmeye başlanılacak" dedi.
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Canikli sözlerine şöyle devam etti:
"Bu projenin en önemli özelliği tümüyle yerli teknoloji kullanılarak dizayn edilmiş başından sonuna kadar ve hayata geçirilmiş olmasıdır. Çok kısa süre önce buna benzer sistemleri üretme imkanımız, kapasitemiz yoktu Türkiye olarak. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi bu konuda da son yıllarda çok ciddi gelişme ve atılım söz konusudur. Özellikle savunma sanayi şirketlerimizin katma değeri yüksek mal ve hizmet ürünleri üretebilmesinin gösterilmesi noktasında tartışmasız şekilde dünyada hatırı sayılır noktaya geldiğinin de altını çizmek istiyorum. Bunun en önemli vasfı tamamen milli olması. Bu tür projelerin çok uzun olmayan geçmişte yabancı ülkelerden almak durumunda kalıyorduk. Aslında bu sadece katma değeri yüksek bir ürünün ortaya çıkarılmasından ibaret değil, aynı zamanda özellikle güvenlik boyutu olan bu gibi projelerle mutlak suretle bizim yerliliği milliliği muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu sistemin ortaya çıkaracağı istihbaratı, bilgiyi elde etmek için birçok ülke çok ciddi bedel ödemeyi gönüllü olarak isteyebilir. O nedenle bu bilgilerin bu sistemde üretilen bilgilerin bu trafiğin ortaya çıkardığı bu istihbaratın Türkiye'de kalması son derece önemli."
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"İHRACAT POTANSİYELİ VAR"
"Bunun çok ciddi ihracat potansiyelinin olduğunu arkadaşlarımız ifade ettiler. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu böyle bir teknolojiye hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak, ayrıca yurt dışına katma değerli yüksek bir ürün olarak, teknoloji içeren bir ürün olarak ihracat potansiyeli olan bu ürünün böyle bir özelliği var. Ticaret sürekli artıyor dünyada. Lojistiğinde kapasitesi ve ihtiyacı da sürekli büyüyor. Son 15 yıllık dönemde küresel ihracatta yüzde 147 oranında artış meydana geldi. Yoğun ticaret artışları lojistiğe olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Lojistik avantajları küresel ticaret pastasından daha fazla pay almayı beraberinde getiriyor. Türkiye ekonomisinin en sıkıntılı, en büyük problemlerden bir tanesi çok katma değeri içermeyen ürünler üretmek durumunda kalması. Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje bir sonuç. Esasında Türkiye bu noktaya gelebilmiştir ve buna muadil yoğun teknoloji içeren ürünleri özellikle belli alanlarda üretme kapasitesine ve imkanına kavuşmuştur."
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"2019'UN İLK ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN TESLİM EDİLMEYE BAŞLANACAK"
Türkiye'de savunma sanayi ve diğer bütün alanlarda hatırı sayılır küresel oyuncu olmasına imkan sağlayacak bazı önemli projelerle ilgili bilgi vermek istediğini söyleyen Bakan Canikli, sözlerine şöyle devam etti:
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Bugün Türkiye savunma sanayimizin çok kritik ve önemli unsurlarını uçaklarımızın, gemilerimizin, denizaltılarımızın, tanklarımızın, silah sistemlerimizin, füze, roket sistemlerimizin, hava ve kara sistemlerimizi ve birçok ihtiyacımızın tasarımını yerli olarak yapabilme kapasitesine kavuşmuş durumdayız. Bunlarla ilgili yerlilik oranları her geçen gün artmaktadır. Atak helikopterlerimiz, Hürkuş uçaklarımız, Bayraktar ve Anka İHA'larımız ve SİHA'larımız, denizaltı kurtarma gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimiz, Altay Tankımız, ki bunun seri üretimiyle ilgili prototip üretimleri tamamlandı ve testler yapıldı. Bunun seri üretimine ilişkin ihaleye çıkıldı, teklifler alındı.
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Bu yılın sonuna kadar teklifleri değerlendirip seri üretimle ilgili sözleşmenin yapılmasını planlıyoruz. İnşallah en geç 2019'un ilk çeyreğinden itibaren de seri üretime başlamış olacağız, daha doğrusu teslimler başlayacak. Tamamen yerli üretim, yerli tasarım tankın seri üretimi 2019'un ilk çeyreğinden itibaren teslim edilmeye başlanılacak. Uçak gemimiz TCG Anadolu şu anda üretimi devam ediyor.
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2021 yılında inşallah karasularımızda göreceğiz ve kendi savaş uçağımız milli muharip uçağımızı da 2023 itibariyle havalandırmış olacağız. Bütün bunların altında yatan kendi ihtiyaçlarımızı ve daha sonra ihracatımızın kapasitesini arttırmak amacıyla teknolojinin milli olarak üretilmesi kampanyasından hassasiyetinden ve yoğun olarak son 15 yılda Cumhurbaşkanımızın bu konudaki liderliğinin kararlı tutumlu, ısrarlı çabalarının sonucudur. Türkiye bu yönüyle her zamankinden daha fazla kendine güvenebilmektedir.
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SAVUNMA SANAYİSİNDE SON DURUM!
Türk savunma sanayisi, savunma harcamalarıyla dikkat çeken Körfez ülkelerine açılma konusunda önemli imkanlar sunan Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na iddialı bir katılım gösterecek. Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı, 12-14 Aralık'ta Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te gerçekleştirilecek. Bölgenin önemli savunma etkinliklerinden olan fuara bu yıl 20 farklı ülkeden şirketler katılacak.
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Fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 23 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile "milli katılım" sağlanacak. Savunma sanayisinde çeşitli ürün ve çözümlere sahip olan 3EEOS, AKSA, ASELSAN, AVS, BMC, FNSS, Garanti, Güçlü Maki̇na, HAVELSAN, HTR, İŞBİR, Katmerciler, M-D2, Milsoft, Nurol Makina, Otokar, SDT, Simsoft, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TAIS, TRANSVARO, UNİFO ve Yonca-Onuk fuarda yeni işbirliği ve ihracat olanakları arayacak.
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Türk firmaları, Kuveyt ile son yıllarda özellikle kara platformları alanında başarılı işbirliği projelerine imza attı. Otokar ve Nurol Makina tarafından üretilen araçlar Kuveyt tarafından tercih edildi. Fuar kapsamında, Türk savunma sanayisi firmalarıyla Kuveyt arasındaki işbirliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.
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Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in heyet başkanlığında katılım sağlanacak fuarda, Kuveyt üst düzey askeri yetkilileri başta olmak üzere, katılımcı üst düzey yetkililer ile savunma sanayisinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunulacak.
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GÖRÜCÜYE ÇIKACAK ÜRÜNLER
Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'nda, Türk firmalarının son dönemde ürettikleri bir dizi ürün sergilenecek. İç güvenlik araçlarıyla Katar güvenlik güçlerine hizmet veren Otokar, fuarda ilk kez Körfez bölgesinde envantere giren Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçları ile kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemlerini sergileyecek.
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Otokar, bölgenin ihtiyaçları ve koşullarına ilişkin deneyimlerinden de yararlanarak ürünler geliştirme ve yeni tip araç ihracatları konusunda mesafe almayı amaçlıyor. Nurol Makina, fuara Ejder TOMA ve 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı ile katılacak. Ejder TOMA, Kuveyt güvenlik güçlerinin envanterinde başarıya görev yapıyor. Ejder Yalçın ise daha önce Kuveyt gibi çöl ortamlarında yapılan testlerdeki üstün performansıyla dikkati çekmişti.
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Katmerciler, taktik tekerlekli araç Hızır, zırhlı personel taşıyıcı Khan, kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan Nefer, koruma kalkanı, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, TOMA gibi ürünlerini tanıtacak. STM, savunma sanayisinin son dönemdeki en önemli ürünlerinden olan ve ihracatına yönelik çeşitli görüşmeler yürütülen Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) maketini sergileyecek. Şirket, ayrıca özgün olarak geliştirilen döner kanatlı kamikaze Kargu'yu görücüye çıkaracak.
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Simsoft, fuarda, kara ve deniz araçları simülatör sistemlerini, zırhlı araç sürüş ve atış simülatörlerini, sınır güvenliği taktik oyun simülasyonunu ve acil durumlara yönelik ciddi oyun uygulamalarını ve sanal bakım eğitim sistemlerini tanıtacak.
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SAVUNMADA HİBRİT DÖNEM 'HIZIR' İLE GELİYOR
Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp kamyonu, itfaiye, yakıt tankeri gibi araç üstü ekipmanları ürettiklerini, 2010 yılında TOMA ile girdikleri savunma sektöründe kısa zamanda çok sayıda proje geliştirdiklerini anlattı.
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Şirketin halen zırhlı iş makinalarından koruma kalkanlarına, nanoteknolojik zırh sistemlerden insansız kara araçlarına uzanan bir yelpazede savunma ürünleri geliştirdiğini, bu alanda daha hızlı ilerlemek için Ankara OSB'de yeni bir tesis kurduklarını dile getiren Katmerci, geleceği yapay zeka ve otonom sistemler, hibrit teknolojiler ve füze savunma sistemleri alanlarında gördüklerini kaydetti.
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Şirketin geliştirdiği 400 beygirlik motora sahip Hızır'ın Türkiye'nin en güçlü muharebe aracı statüsünde bulunduğunu, balistik koruma ve mayına dayanıklılığının da muadillerine göre yüksek olduğunu vurgulayan Katmerci, 2016'da tanıttıkları bu araç üzerinde ASELSAN ile ortak bir proje geliştirdiklerini ifade etti.
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İLK TESLİMAT 2018'İN İLK YARISINDA YAPILACAK
ASELSAN'ın ihalesini aldığı sınır güvenliği için mobil gözetleme aracı projesi kapsamında üretimin devam ettiğini anlatan Katmerci, ilk teslimatın 2018'in ilk yarısında yapılacağını aktardı.
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Bu ihaleyle Hızır'ın NATO envanterine girdiğini, bu kapsamda Avrupa genelinde açılan yeni ihalelere de teklif vermeye başladıklarını aktaran Katmerci, şu bilgileri verdi:
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"Son dönemde NATO alımı olarak Portekiz ordusuna alınması planlanan araçlarla ilgili teklif verdik. Toplam 2 firma teklif verdi. Biri İspanyol diğeri biziz. Açıkçası biz kendimizi şanslı görüyoruz. Avrupalı firmalardan teknolojik olarak eksiğimiz yok, fazlamız var. Bu ihaleden umutluyuz. AB ile NATO ilişkilerinde gelinen konjonktüre baktığınızda onların ihtiyaçlarını bir Türk firmasının karşılaması en güzel cevap olacaktır. Kabiliyetimiz ve özgüvenimiz yüksek."
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"6 SAAT SESSİZ OPERASYON"
Hızır'ın hibrit versiyonunu da geliştirmek üzere ASELSAN ile proje yürüttüklerini, bunun Türkiye'nin ilk hibrit zırhlı muharebe aracı olacağını belirten Katmerci, üretiminde son aşamaya gelinen aracın 2018'in ilk aylarında testlerini tamamlamayı öngördüklerini söyledi.
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Hibrit versiyonunun yakıt maliyetini önemli ölçüde düşürdüğünü ancak asıl avantajının sessiz çalışması olduğunu kaydeden Katmerci, "Hibrit motoru sayesinde 6 saate kadar sürelerde sessiz çalışabilen bu araç, güvenlik güçlerimizin operasyon etkinliğini önemli ölçüde artıracak" dedi.
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Hızır'ın 6X6 ve 8X8 versiyonları için de prototip çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Katmerci, son olarak insansız kara araçları alanında da ilk ürünlerini çıkardıklarını, 3 kilometre mesafeden uzaktan kumanda edilebilen atış platformunun farklı versiyonları üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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HAVA SAVUNMASININ MİLLİ 'HİSAR'I
Kara Kuvvetleri Komutanlığının alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) projelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. HİSAR-A ve HİSAR-O, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor. Söz konusu tehditleri HİSAR-A 15 kilometre, HİSAR-O 25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.
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Projeler kapsamında alt sistem entegrasyon test faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi geliştirme ve test sürecine başlandı. HİSAR sistemlerinin testleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımlarıyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Aksaray'da gerçekleştirildi. Bu kapsamda, HİSAR projelerinde sistemlerden ilk kez dik atış yapıldı ve 360 derece koruma özelliği başarıyla test edildi. HİSAR projeleri kapsamında uçuşlu (hedef uçak) ve atışlı testler gerçekleştirildi.
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Yüksek manevra yapan HİSAR füzelerinin kontrol ve güdüm yeteneklerinin beklentileri karşıladığı kampanyada, ilkdefa HİSAR sistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer aldı. Böylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef uçak, hedef tespit ve takip, komuta ve atış kontrol, füzeye yönelik ara safta güdüm testleri başarıyla yapıldı.
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100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI
HİSAR alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri, ASELSAN'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.
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Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda yapılıyor.
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HİSAR sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunu ROKETSAN üstleniyor. HİSAR'lar, başta TÜBİTAK SAGE, METEKSAN Savunma, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.
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PARS, UMMAN ORDUSUNA GÜVEN VERDİ
Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, bu ülkede testler yürütüyor. Pars 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracının atışlı faaliyetleri, Umman'ın Nizva şehrindeki Kraliyet Kara Kuvvetleri atış ve test alanında başarıyla gerçekleştirildi.
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Umman Kara Kuvvetleri Komutanı ve üst düzey komutanların katılımıyla gerçekleşen faaliyette, kuvvet envanterine yeni katılan Pars 8x8, zorlu arazi şartlarında hareket yeteneği ve farklı hedef tiplerine karşı atış yeteneklerini sergiledi. Bu kapsamda, 100 metre ile 2 bin 500 metre arasındaki sabit ve hareketli hedefler, hareket halindeki araçtan yapılan atışlar sonucu başarıyla imha edildi.
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Umman Kara Kuvvetlerleri Komutanı ile beraberindeki heyet, araçla ilgili incelemelerde bulunarak proje subaylarından bilgi aldı. FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için kasım ayında Ankara'da tören düzenlenmişti. Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilmesi planlanıyor.
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Teslim edilecek araçlar arasında; 25 mm ve 30 mm kule ile 12,7 mm uzaktan komutalı kuleye sahip zırhlı muharebe araçları, 120 mm havan topu taşıyan zırhlı havan aracı, zırhlı keşif ve gözetleme aracı, zırhlı komuta aracı, zırhlı ambulans, zırhlı kurtarma aracı, zırhlı bakım aracı, zırhlı istihkam ve KBRN aracı, zırhlı muhabere aracı yer alıyor.
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Yurtdışında 2 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren FNSS'nin 4 bini aşkın zırhlı muharebe aracı çeşitli ülkelerde kullanılıyor.
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ATAK İHRACAT İÇİN İMZAYI BEKLİYOR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Atak helikopterinin Pakistan'a satışına ilişkin, "Pakistan 30 helikopter alma kararını verdi ama işlemleri sürüyor. Bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde son şeklini imzalarız diye düşünüyorum" dedi.
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Kotil yaptığı açıklamada, yakın zamanda katıldıkları Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı ile yürüttükleri bazı projelerdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nın, Uzak Doğu ülkeleriyle buluşma anlamında önemli imkan sunduğunu dile getiren Kotil, Türk savunma sanayisi şirketleri açısından bölgeye açılmanın ciddi bir potansiyele kapı aralayacağını söyledi.
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Bölge ülkelerinin çeşitli savunma ihtiyaçları bulunduğuna değinen Kotil, şöyle devam etti:
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"TAI açısından baktığımızda Anka çok ilgi çekti. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Yine Atak helikopterine, Hürkuş'un silahlı versiyonuna ilgi vardı. Kuvvet komutanları, bakanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin fuara geniş katılımı, sanayimizin geldiği yerin görülmesi açısından çok önemli oldu. Birçok konuda bölge ülkelerinin ihtiyaçlar var, kendi projeleri de var. Burada Türk şirketlerine önemli olanaklar bulunuyor. Türkiye artık savunmada bir oyuncu. Bu ihtiyaçların karşılanması ya da projelere katkı verilmesinde Türk şirketleri sorumluluk üstlenebilir."
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Kotil, fuar kapsamında aralarında Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Vietnam, Filipinler, Güney Kore'nin yer aldığı bazı ülkelerden temsilcilerle temaslarda bulunduklarını bildirdi.
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MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN MOTORU İÇİN GERİ SAYIM
Temel Kotil, fuarda ayrıca Milli Muharip Uçak Projesi'ne yönelik İngiliz partnerleriyle iş birliği konularında değerlendirme yapma imkanı bulduklarını belirtti. Projede görev alacak mühendisler için verilen ilanın büyük ilgi gördüğüne ve çok sayıda başvuru aldıklarına dikkati çeken Kotil, bunu İngiliz muhataplarına da anlattıklarını söyledi.
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Projenin mimari aşamasının sürdüğünü, ardından prototipe yönelik aşamaya geçileceğini dile getiren Kotil, şunları kaydetti:
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"Normal takvimimiz 4 yıldı. Sayın Başbakanımız bir yılı kesti, 3 yıllık bir mimari çalışma dönemimiz var. Projenin ilk safhalarındayız. Bu tür işlerin 10 yıl ve artısı oluyor. F-35, 25 yıllık bir süreç sonunda yapıldı, biz bu sürenin yarısında projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Motor ihalesini de Savunma Sanayii Müsteşarlığı adına biz yapıyoruz, sonra kendilerine takdim edeceğiz. Ocak ayında motorun yüklenicisi kim olacak, hangi firmayla çalışılacak, onlar netleşecek."
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ATAK PAKİSTAN YOLUNDA
Atak helikopterinin Pakistan'a satışına yönelik görüşmelere ilişkin bilgi veren Kotil, kendisi de pilot olan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin geçen ay İstanbul'da bu helikopterle uçuş yaptığını anımsattı. Kotil, "Çok memnun oldular. Basına verdikleri demeçte de Atak helikopteri için 'en iyi' diye bahsettiler. Görüşmeler devam ediyor. Pakistan 30 helikopter alma kararını verdi ama işlemleri sürüyor. Bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde son şeklini imzalarız diye düşünüyorum." dedi.
UKSS alanında dünyadaki lider firmalardan ASELSAN, modern orduların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.
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Söz konusu silah sistemleri, deniz platformları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve tank gibi hareketli platformlarla stratejik alanların korunması amacıyla sabit platformlar için taktik ihtiyaçlara uygun geliştirildi.
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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval yaptığı açıklamada, söz konusu silah sistemlerinden ayda 100'ün üzerinde üretebildiklerini söyledi.
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Türkiye'de güvenlik güçlerinin belirlediği bir konfigürasyon çerçevesinde üretimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kaval, yurtdışı pazarlarda ise alıcı ülkelerin tercih ettiği silahlar çerçevesinde yeni konfigürasyonlar oluşturduklarını belirtti.
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Kaval, sözlerine şöyle devam etti:
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"Örneğin, Kazakistan'da Rus menşeli NSV silahıyla konfigüre ediyoruz. Tayland'a Sarp'ın 7,62 milimetrelik, döner tip 6 namlulu M134 olarak adlandırılan silahlı konfigürasyonuyla geldik. Bunu ilk kez burada sergiliyoruz. Bu silah küçük, 7,62 milimetre ama atış hızı çok yüksek. Bu yüksek atım hızı ve daha küçük kalibre silahla çalışmak isteyen müşterilere yönelik geliştirdiğimiz Sarp sistemimizin en son konfigürasyonu."
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AİLEYE YENİ BİR ÜRÜN DAHA KATILACAK
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Sarp'ın UKSS ailesinin en küçük üyesi olduğuna işaret eden Kaval, şu açıklamalarda bulundu:
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"Sonra Stamp geliyor 12,7 milimetreyle deniz platformları konfigürasyonu. Sonra 25 milimetre Stop ve 30 milimetre var. 30 milimetrenin adı ülkesine göre Muhafız ya da Smash oluyor. Dediğim gibi bu, bir aile. Şu anda fabrikada hazırlıklarını yapıyoruz, küçük bir versiyonu daha çıkacak. Adını henüz tam netleştirmedik belki Sarp-L olacak, belki Sarper olacak. Üzerindeki silahı 7,62 milimetre olarak düşünüyoruz.
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Bu, ihracattaki en başarılı ürünlerden birisi. Daha 2 gün önce Hırvatistan'daki Sahil Güvenlik Kuvvetleri gemisine 30 milimetre konfigürasyonunun ilk sistem teslimatı yapıldı. Gemi üzerine montajı tamamlandı. Malezya'ya 6 tane vermiştik, onun da 3'ü tamamlandı, dördüncüsüne devam edeceğiz."
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Bölge taleplerine bakıldığında Endonezya, Tayland ve Malezya'daki potansiyeli yüksek gördüklerini dile getiren Kaval, şunları kaydetti:
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"Özellikle deniz uygulamalarında, küçük botlarda ürünlerimiz ihtiyaçları karşılayabilir. Bu bölge adalar ülkesi. Adaların güvenliği konusunda da küçük botlara takılı bizim silah sistemlerimize ihtiyaç var. Fuarda da hem yeni geliştirdiğimiz Sarp'ı hem de döner 3 namlulu 'gatling gun' diye tabir ettiğimiz Stamp sistemini sergiliyoruz. Tamamen bu bölgedeki ihtiyaçları dikkate aldık."
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ATAK 2 TAARRUZ HELİKOPTERİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
TUSAŞ tarafından paylaşılan konsept tasarımlarda projelere ilişkin bazı bilgilere yer verildi. Buna göre, ATAK 2 Taarruz Heli̇kopteri̇, T129 ATAK Helikopteri'nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.
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T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılacağı ATAK 2, artırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacak.
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10 Ton Sınıfı Genel Maksat Heli̇kopteri̇ Projesi ile arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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Helikopter, ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımları bulunacak şekilde operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacak.
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10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri, 20'den fazla personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak şekilde donatılacak. Helikopter, gelişmiş teknolojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.
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ÖZBEKİSTAN TÜRK ZIRHLISINI TERCİH ETTİ
Türk savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ, yurt dışı pazarlara açılma konusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket ile UzAuto firması arasında bin adet Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke şirketleri arasında savunma sanayisi alanında önemli iş birliğine gidildi.
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İmzalanan mutabakat muhtırasına göre, Nurol Makina ile UzAuto bin adet Ejder Yalçın zırhlısını Özbekistan'da ortak üretecek. Mutabakat, 24 adetlik hazır alımı ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor. Ayrıca ileride başka araç modellerinde de üretim söz konusu olabilecek.
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Nurol Makina, tercih sürecinde, fiyat avantajına sahip Rus ve Çinli rakipleriyle yarıştı. Ejder Yalçın zırhlısıyla rakiplerini geride bırakan Nurol Makina, uluslararası pazarlardaki iddiasını ortaya koydu.
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Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı.
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Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı.
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Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışında da ilgi görmeye başladı. İlk ihracat başarısını bu yıl yakalayan aracın yurt dışındaki ilk alıcısı Tunus oldu.
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Yurt içinden gelen talepleri karşılamakla yetinmeyen şirket, Tunus'a yeni ülkeler eklemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu çabalar kapsamında yurt dışındaki zorlu testlerde kendini ispat etmeye çalışan Ejder Yalçın, aynı zamanda güçlü rakiplerle yarışıyor. Zırhlı araç ihtiyacını karşılama arayışındaki yaklaşık 10 ülkenin, sınıfında en yüksek koruma seviyesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın ile ilgilendiği belirtiliyor.
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TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ ASKERLERİ GÖREVE HAZIR
Öte yandan Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STM tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen "kamikaze drone"ların seri üretimine başlandığını bildirdi.
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TEK BAŞINA DÜŞMANA SALDIRAN YİĞİT: ALPAGU
Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU", Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" ve Otonom Döner Kanatlı Keşif Drone "TOGAN" ile hem ilave operasyonel güce kavuştu hem de "sürü teknolojisi" alanında önemli bir adım attı.
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Seri üretimine başlanan "drone"ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi. Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor.
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Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor. ALPAGU, özgün, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabiliyor. Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden oluşuyor.
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ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.
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Hazırlık süresi azami 45 saniye, menzili 5 kilometre, ağırlığı 3,7 kilogram olan ALPAGU, azami 400 metre irtifaya, en yüksek 80 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.
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DÖNER KANATLI KAMİKAZE: KARGU
"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU ise döner kanatlı kamikaze sınıfında bulunuyor.
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KARGU, yapısal farkının dışında operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer görevleri yerine getiriyor.
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Menzili ve hazırlık süresi ALPAGU'yla aynı olan KARGU, bin metre azami irtifaya 72 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. KARGU, 6,3 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.
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KESKİN GÖZLÜ: TOGAN
"Doğan" anlamına gelen TOGAN ise genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve harekat kabiliyetleriyle dikkati çekiyor. TOGAN, özgün gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli nesnelere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.TOGAN, 30 kat optik yakınlaştırma, 2 eksen stabilize özgün POD gibi kabiliyetler barındırıyor.
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Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik belirleyip sınıflandırabilen TOGAN'dan, gece ve gündüz operasyonlarında yararlanılabiliyor.TOGAN, 5 kilometre menzile, 40 dakika görev süresine sahip ve bin metre azami irtifaya, 72 kilometre/saat azami hıza çıkabiliyor.Hazırlık süresi diğer "drone"lar gibi 45 saniyeyle sınırlı TOGAN'ın ağırlığı ise 7,5 kilogramı buluyor.
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TOGAN'ın, sürü zekasının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere, "kamikaze drone"lar KARGU ve ALPAGU ile birlikte "çoklu drone harekatı" yapacak şekilde kullanılması planlanıyor.
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ASKER İÇİN ÜRETİLMİŞTİ, SİVİLİ DE YOLDA
Öte yandan, Harp Arge tarafından üretilen Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı"Drone Savar", bir sınır karakolundan başlayarak "sıcak bölgeler"de hizmet verecek. Üründen sivil amaçlı yararlanmak için de çalışma yürütülüyor.
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Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone kullanılarak yapılan saldırılar ya da tehditler nedeniyle özellikle sınır bölgesindeki karakollarda Drone Savar'a ihtiyaç duyulduğunu, ürüne ilişkin taleplerin de buralarda yoğunlaştığını söyledi.
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"DRONELAR SALDIRI, TACİZ YA DA İSTİHBARİ AMAÇLA KULLANILABİLİYOR"
Talep aldıkları bir sınır karakoluyla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirten Güçlü, şöyle devam etti:
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"Siparişimizi aldık, fiyat teklifimiz onaylandı, prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Drone Savar sistemimizi göndereceğiz. Tedarik süreçlerinin sadeleştirilmesi ve bütçelendirmenin hızlandırılması halinde ihtiyaçların daha hızlı karşılanabileceğini düşünüyoruz.
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Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut eğitimlerine, drone tehdidini de katarak personelini bilgilendirmeye başladı. Bu adımların atılması oldukça önemli ancak bölgedeki bir terör örgütünün imkan ve teknolojik kabiliyet olarak ordumuza tehdit oluşturması kabul edilemez. Drone teknolojisi çok hızlı gelişiyor.
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Dronelar saldırı, taciz ya da istihbari amaçla kullanılabiliyor. Biz de yemiyoruz, içmiyoruz yeni modeller geliştiriyoruz. Çünkü tehditleri engelleyebilmek için teknolojinizi yenilemeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle drone gibi hızlı gelişen bir alanda önlem almak için hızlı hareket etmek çok önemli. Aksi halde siz silahı temin ettiğinizde karşınızdaki tehdit bambaşka bir boyut kazanmış olabiliyor."
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"SİVİL HAYATTA KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"
Aytekin Güçlü, üretim ve Ar-Ge çabalarında sürdürülebilirliği sağlayabilemek için sivil hayatta kullanılabilecek ürünler üzerinde de çalıştıklarını söyledi.
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Bu kapsamda, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak nitelikte çözümler üzerinde durdukları ifade eden Güçlü, şunları kaydetti:
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"Size ait bir arazide bir başkası gelip drone uçurabiliyor. Bu konuda yeterli bir önleyici mekanizma yok. Mahrem kalmasını isteyebileceğiniz özel günlerinizde, organizasyonlarınızda, düğün ya da davetlerde bu tür araçlarla rahatsızlık yaratılabiliyor. Özellikle kamuoyuna mal olmuş kişilerin ve sivillerin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan kullanabileceği Drone Savar sistemleri üzerinde duruyoruz."
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Güçlü, Drone Savar'ın gece de kullanılabilmesi için gece görüş ekipmanıyla donatıldığını bildirdi.
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ATAK MİLLİ RADARA KAVUŞUYOR
Öte yandan, Meteksan Savunma'nın "Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yaptığı radar, önemli bir sınavı başarıyla geçti. Bir süredir T129 ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinde performansını ortaya koyan Helikopter-MİLDAR'ın kabulü, SSM Kabul Heyeti tarafından yapıldı.
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Helikopter-MİLDAR, Türk Silahlı Kuvvetlerine, elektro-optik sistemlerin performanslarının zayıfladığı hava koşullarında yüksek performans gösterme, elektro-optik sistemlerin hedefe yönlenmesinde ve silah angajmanında zaman kazanma, alçak irtifa ve düşük görüş şartlarında pilota pozisyon farkındalığı kazandırma gibi önemli operasyonel avantajlar sağlayacak.
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Bundan sonraki süreçte Helikopter-MİLDAR'ın, T129 ATAK helikopteri üzerindeki nihai yerinin kararlaştırılmasıyla silah sistemlerine entegrasyon ve seri üretim faaliyetlerinin başlaması bekleniyor. Helikopter-MİLDAR'da kullanılan ara yüz ve yazılımlar, radarın başka helikopterlere de entegrasyonuna imkan veriyor.
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HELİKOPTER-MİLDAR'IN ÖZELLİKLERİ
- Hedef tespit takip fonksiyonu
- Çoklu hedef tespiti
- Yavaş ve hızlı tarama
- Yüksek açısal ve menzil çözünürlüğü
- Yavaş tarama modunda hedef tespit ve takip için 12 kilometre menzil
- Düşük hacim, ağırlık ve güç ihtiyacı
- Gerçek zamanlı ARPO görüntüsü
- 2,5 kilometre menzilde arazi profili oluşturma
- Seyrüsefer desteği
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ALTAY TANKI SERİ ÜRETİM İÇİN İHALE TEKLİFİNİ BEKLİYOR
Demir, MÜSİAD tarafından düzenlenen bir konferansta Reuters'ın Altay tankının seri üretim ihalesi ile ilgili sorusu üzerine, "Şu anda teklifleri bekliyoruz" dedi.
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Altay tankını geliştiren Otokar tarafından seri üretime alınması için verilen SSM tarafından teklif kabul edilmemiş, ardından Temmuz ayında savunma eski bakanı Fikri Işık seri üretim için ihale düzenleneceğini açıklamıştı.
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Yurtiçinde Otokar dışında FNSS'in paletli zırhlı araç tasarlama ve üretim deneyimi bulunuyor. BMC ve Katmerciler tekerlekli zırhlı araç üretirken, Tümosan'ın tekerlekli zırhlı araç üretime projesi bulunuyor.
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TUSAŞ'TAN "YENİ NESİL UYDU" HAMLESİ
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Türksat 6A ile haberleşme uydusunu kendisi yapabilen 10 ülke arasına girecek Türkiye, uluslararası terminolojide Small-GEO olarak adlandırılan Yeni Nesil Haberleşme Uydu Projesi için fizibilite çalışmalarına başladı. TUSAŞ, Türksat 6A ve Göktürk yer gözlem uydularından elde edilen deneyimlerle Small-GEO konseptini geliştirerek önemli bir projeye imza atacak.
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Small-GEO ile katma değeri oldukça yüksek uzay sistemleri alanında yurt içi ve yurt dışı uydu operatörlerinin ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak teknik özelliklerde bir sisteme yönelik ön çalışmalar yapılacak. Küresel pazar için de oldukça yeni ve dikkat çekici olan Small-GEO konseptinde geliştirilecek uyduyla Türkiye'ye bu alanda aynı zamanda önemli döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.
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Small-GEO uydusunda bir fırlatıcıya birden fazla haberleşme uydusu sığdırılarak fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi öngörülüyor. Bu amaçla uydu yapısal sistemi tümüyle optimize edilecek. Fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi için bir diğer önlem ise uydunun yeni nesil elektrikli itki sistemleriyle donatılarak uzaya gönderilen kütlenin düşürülmesi olacak.
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Yapılacak çalışmalarla detayları netleştirilecek Small-GEO uydusunun 1-2 ton kütle aralığında olması ve 16 ile 22 alıcı/verici (transponder) taşıması planlanıyor. TUSAŞ tarafından geliştirilecek Small-GEO uydusu sivil haberleşme hizmetlerine ilave olarak askeri amaçlı veri transferi için de kullanılabilecek.
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Small-GEO; televizyon yayını, multimedya uygulamaları, mobil ve sabit internet erişimi, güvenli haberleşme gibi geleneksel haberleşme uydusu fonksiyonlarını performansı düşmeden karşılayabilen, nispeten daraltılmış hacimli konfigürasyona sahip, maliyet etkin haberleşme uydusu konseptine sahip bulunuyor.
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Küresel pazarda Small-GEO olarak tanımlanan uydular, alışılmış haberleşme uydularına göre düşük üretim ve fırlatma maliyetleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenebilen esnek haberleşme çözümleriyle dikkati çekiyor.
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TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ZIRHLI KARA ARACI "HIZIR"
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı pazarındaki yeni oyuncularından Katmerciler'in taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk kez envantere girecek.
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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılması için yaklaşık 30 milyon euro bedelli mobil gözetleme araçları tedariki işini alan ASELSAN, bu kapsamda kullanılacak araçlar için tercihini Katmerciler'den yana kullandı.
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ASELSAN, Katmerciler ile 4x4 mobil gözetleme araçları için yaklaşık 10,5 milyon euroluk 2 sözleşme imzaladı. Sözleşmelere konu teslimatlar gelecek yıl gerçekleştirilecek. Mobil gözetleme araçları tedariki konusunda kurulan iş ilişkileri hem ASELSAN hem de Katmerciler açısından ilkleri barındırıyor.
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ASELSAN, bu kapsamda ilk defa taktik tekerlekli zırhlı araç odaklı bir işte ana yüklenicilik görevini üstlendi.
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Katmerciler ise Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile girdiği savunma sanayisinde daha sonra geliştirdiği taktik tekerlekli zırhlı araçları ilk kez sahada kullanıma sunacak. Böylece şirketin taktik tekerlekli zırhlı araç ailesinin bir ürünü envantere girmiş olacak.
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NATO standartlarında, yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahip, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı Hızır, Türkiye ve AB sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasında görev alacak.
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Hızır'ın lansmanı geçen yılın kasım ayında "3'üncü High-Tech Port by MÜSİAD" da yapıldı. Katmerciler'in tasarlayıp geliştirdiği araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sektöre tanıtıldı. Hızır, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.
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Toplam 9 personel kapasiteli, balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.
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Bu özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için güven artıran bir araç olarak donatılan Hızır, komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans, sınır güvenliği aracı, keşif aracı gibi çeşitli konfigürasyonlarda görev yapabiliyor. Hızır, çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform aracı özellikleriyle dikkati çekiyor.
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KAPLAN TANKI ZORLU SINAVA HAZIR
Öte yandan, savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT'nin ilk prototipi, eylül ayında Endonezya'ya ulaştı.
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PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla ortaya konulan Kaplan MT, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.
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Kaplan MT, Endonezya'nın Cilegon şehrinde 5 Ekim'de düzenlecek Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde Endonezya Ordusu tarafından kullanılarak halkın karşısına çıkacak. Kaplan MT, iki ülkenin savunma bakanlıklarının da desteğiyle gerçekleştirilen başarılı bir ortak geliştirme projesi olarak öne çıkıyor.
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Prototipi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenen orta ağırlık sınıfı tank, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmatına kadar uzanan geniş seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasına yeni bir soluk getiriyor.
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Kaplan MT, gücünü aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton" mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, antişok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor.
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Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill 3105 kulesi sağlıyor. Bu kuleyle Kaplan MT, düşük ağırlığına rağmen yüksek tahrip gücüne ulaşıyor. Kaplan MT, avcı, vurucu özelliğinin yanı sıra araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemiyle donatılıyor.
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Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan Kaplan MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede, yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyor. Bu da beraberinde muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlıyor.
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YENİ ATAK, HÜRKUŞ VE ANKA'LAR GELİYOR
Öte yandan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yıl sonuna kadar yapacağı teslimatlarla Türkiye'nin hava filosunu güçlendirmesine katkıda bulunacak.
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Sabit ve döner kanatlı hava platformları, insansız hava araçları ve uzay sistemlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundaki TUSAŞ, havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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TUSAŞ, yıl sonuna kadar, görev aldığı T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projelerinde teslimat sayılarını ve üretim düzeylerini artıracak.
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İlkinin teslimatı 2014'te gerçekleştirilen T129 ATAK helikopterlerinden 24’üncüsü eylül ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.
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Yapılan protokol, toplam 59 ATAK helikopterinin teslimatını içeriyor. TUSAŞ'ın yıl sonuna kadar 12 ATAK helikopterini daha teslim etmesi bekleniyor. Böylece TSK'ya verilen helikopter sayısının 2017 sonunda 36'ya çıkarılması hedefleniyor. Helikopterlerin teslimatı 2018 yılında tamamlanacak. Öte yandan, ATAK Projesi'nde 14 helikopterin daha teslim edilmesiyle Faz 2 konfigürasyonuna geçilecek.
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ATAK Faz 1'de füze ikaz sistemi, karşı tedbir atıcı sistem, kızılötesi karşı tedbir sistemi ile MXF-484 ve 9651 el telsizleri bulunuyor. Faz 2'de ise laser ikaz alıcı sistemleri, RF karıştırıcı, radar ikaz alıcı, 9681 V/UHF telsiz gibi ek sistemler olacak. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin uçuş saatine ulaşan ATAK helikopterleri için yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi hedefleniyor.
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HÜRKUŞ'LAR İÇİN GERİ SAYIM
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TUSAŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının temel uçuş eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanıp imal edilen 15 HÜRKUŞ-B uçağına yönelik çalışmalarını da süratle ve titizlikle sürdürüyor. İlk uçağın aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştireceği belirtilirken, 2017 yıl sonu itibarıyla da 8 HÜRKUŞ-B uçağının büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.
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HÜRKUŞ-B uçaklarının teslimatlarına Haziran 2018'de başlanacağı vurgulanırken, 15 adetlik ilk paketin yıl sonuna kadar teslim edileceğinin altı çizildi.HÜRKUŞ’ta ilave 40 uçaklık bir opsiyon bulunuyor.
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YIL BİTMEDEN YENİ ANKA GELİYOR
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TUSAŞ, insansız hava araçlarında da bu yılı yeni teslimatla kapatacak. Şirket tarafından envantere kazandırılan 1 adet ANKA-B uçağının ardından, 1 adet uçağın daha Aralık 2017'de envantere gireceği belirtildi.
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Böylece, envanterdeki ANKA-B sayısı 2’ye çıkacak. Ayrıca, hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığına hizmet kapsamında 2 uçağın ek olarak Elazığ’da görev yaptığı ifade edildi.
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ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.
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YENİ ATAK, HÜRKUŞ VE ANKA'NIN GÖRÜNTÜLERİ!
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HÜRJET'İN KONSEP TASARIMI ORTAYA ÇIKTI
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından TUSAŞ, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı.
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Etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verilirken, hazırlanan materyallerde Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlatılan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görsel de yer aldı.
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz" dedi.
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Aynı zamanda Small-GEO uydu projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kotil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
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Bu, tümüyle TAI'nin bir projesi. Küçük dememize bakmayın, kendisi 1 ton. 22 tane transponderi, yayın yapan anteni bulunuyor. Bunun büyükleri de 4-5 ton oluyorlar. Küçükleri elektrikle yani plazma motoruyla tahrik ediliyorlar.
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Bununla ilgili teknoloji geliştirme Türkiye'de var. Kendimiz de bunu tetikliyoruz oluşsun diye. İnşallah bu 1 tonluk haberleşme uydusu TAI'nin kendi özgün projesi olacak. Sıfırdan başladık ve yapacağız. Ticari bir proje bu. Hem TÜRKSAT'a satma durumumuz olabilir, görüşmelerimiz oluyor hem de dünyada bunun çok taliplisi var.
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Kotil, uydu alanında ayrıca Türksat 6A, Göktürk yenileme projelerinin söz konusu olduğunu belirtti. İki yeni helikopter projesi başlattıklarını anlatan Kotil, sözlerine şöyle devam etti.
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ATAK helikopterinin bir üst versiyonunu yönetim kurulumuzdan aldığımız izinle konsept olarak başlattık. Bir de Genel Maksat Helikopteri Projemiz var, 10 tonluk. Sikorsky ile bir projemiz var ama bunu da tümüyle yerli bir proje olarak başlattık. Yeni insansız uçak projesi başladı, daha büyük yük taşıyabilecek. ANKA halen görev yapıyor. Ülkemizin korunmasında görev alıyor.
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Milli Muharip Uçak Projesi'nde İngiliz partnerleriyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kotil, şöyle konuştu:
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Uçak yaparken mimarisini çalışıyorsunuz, bu bittikten sonra detay mühendislik yapıyorsunuz, sonrasında prototipi imal etmeye başlıyorsunuz. 2023'te bu uçağı uçuracağız. Bu 4 yıllık döneme sayın Başbakanımız '3 yıl olsun' dedi.
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Biz 3 yıl olacak altyapı yapmaya başladık. İnşallah 3 yıl sonra milli muharibin mimarisi bitmiş olacak, 2023'te ilk uçuşunu yapacak.
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