İş-Yaşam

Güvenlikte "drone savar" dönemi

27.09.2017 - 17:17 | Güncelleme:

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı "Drone Savar"ı üreten Aytekin Güçlü, zaman zaman kritik altyapı ve tesislere "bombalı drone saldırısı yapılacağı" istihbaratı alındığını, bunun üzerine istihbarata konu sektörlerden yoğun talepler geldiğini söyledi

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    Yakın zamanda enerji tesisleri, savunma sanayisinde faaliyet gösteren önemli üreticilerden gelen talepler üzerine olası tehditler ve çözümlere yönelik değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Güçlü, "Yaptığımız ziyaretlerde, tesislerin tamamen karadan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik önlemleriyle donatıldığını ancak havadan gelebilecek bir saldırıya karşı tehlikeye açık olduklarını gördük. Güncel teknolojik gelişmeleri yansıttığımız yeni versiyon Drone Savar silahımızın ise mevcut drone tehditlerinin tamamını ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu değerlendirdik" dedi.

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    Temin ve kullanım kolaylıkları dikkate alındığında gelecek 10 yılda drone saldırılarının yaygınlaşmasından endişe duyduklarını dile getiren Güçlü, gelişmiş savunma sanayisine sahip ülkelerin yaptıkları yatırımların da geleceğin tehdit ve savaş ortamında bu tür otonom ve robotik sistemlerin ağırlığının artacağını gösterdiğini belirtti. Güçlü, sözlerine şöyle devam etti:

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    "Sınır hattında terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılan 4. versiyon Drone Savar silahımız, bilinen tüm drone'lar üzerinde etkili. Ülkemizin içinden geçtiği süreçler ve terör örgütlerinin kabiliyetleri göz önünde alındığında elimizden gelenin en iyisini yapmak kaidesiyle kolluk kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerine katkı için çalışıyoruz. Yüksek yerlilik oranıyla yakaladığımız fiyat avantajını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Şirketimizin elde ettiği Drone Savar ürün gelirlerini yine bölgede kullanılmak üzere ordumuza Drone Savar silahı hibe ederek değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Muş'ta kullanılmak üzere 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'na hibe verilecek bir Drone Savar üretime alındı."

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    YERLİ ÜRÜN KATALOĞUNA GİRİYOR

    Güçlü, Drone Savar'ın Türk Savunma Sanayii Ürünleri Kataloğu'nda yer alması için Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) davet aldıklarını bildirdi. Bu gelişmenin, ürünün ihracına yönelik çalışmalara olumlu katkı vereceğine işaret eden Güçlü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Harp Arge'nin Drone Savar ürünü ile SSM Kataloğu'nda yer alacağını söyledi. Aytekin Güçlü, kuruluş amaçları doğrultusunda bütün gelirlerini Ar-Ge'ye kanalize ettiklerini belirtti. Devlet destekli geliştirmeyi planladıkları "sabit drone savar istasyonları"nı bugüne kadarki teknolojik bilgi ve birikimi kullanarak üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

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    HAVELSAN KÖRFEZ'DE YENİ SÖZLEŞMELERE HAZIRLANIYOR

    Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılan HAVELSAN, Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası çözümü, sahadaki askeri personelin anlık haberleşmesine olanak veren uygulaması ve bünyesine kattığı Quantum3D şirketinin görüntü üretecini sergiledi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 84
  • Misafir 37 dakika önce
    Adamlarda ona göre silah yardımı yapıyorlar
  • Misafir 16 Aralık 2017 Cumartesi 18:50
    Masallah cok guzel ve gosterisli. Umariz yerli arabamiz da yakisikli olur. Ekmek gibi satilir
  • Misafir 15 Aralık 2017 Cuma 13:33
    Tankın ihalesine henüz çıkılmadı, motor hala bulunamadı, AKKOR hazır değil. Nasıl 2019 ortasında teslime başlanacak anlamadım. Ukrayna’dan alınacak 1500 BG lik motorlar performans testinden geçememişti
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