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Atalay, Kuveyt'e ise son bir yıldır odaklandıklarına dikkati çekti.

Ülkede faaliyet alanlarına yönelik önemli pazar potansiyeli olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Kuveyt'te bir arkadaşımızı yerleşik hale getirdik. Ofis açma faaliyeti başlattık. 2018'in ilk çeyreğinde ofisimizi açmış olacağız. O sayede buradaki yerel firmalar, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla iş birliği ve ortak projeler geliştirmeye hedefliyoruz. Teklif verdiğimiz ve sözleşme noktasına gelen, teklif üzerinde çalıştığımız projeler var. Önümüzdeki 1 yılda yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında sözleşmeler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yerli firmalarla sivil ve savunmada farklı alanlar için temsilcilik görüşmeleri de gerçekleştiriyoruz."

Kuveyt ile yürüttükleri görüşmelerde öncelikli ve en hızlı geliştirilebilecek alanın eğitim ve test konuları olduğunu anlatan Atalay, bu kapsamda Kuveyt makamlarına bir atış skorlama sistemi teklif ettiklerini, simülatör projeleriyle de ilgilendiklerini söyledi.