‘Güzel kadından komedyen olmaz’ algısını değiştiren beş ünlü kadın oyuncu, rol aldıkları filmlerle önemli izleyici sayılarına ulaşarak Türk sinemasında yeni bir çığır açtı. Anlaşıldı ki güzel kadınlardan da son derece başarılı komedyen olur.
Gupse Özay, Ezgi Mola, Büşra Pekin, Şebnem Bozoklu ve Seda Bakan, güzel komikler için bayraktar oldu. Adı geçen oyuncuların güldürme meziyetleriyle birlikte yapımcılar güzel kadınlar üzerine komedi filmi çekme fikrine kapılırken, erkekler üzerine kurulu komedi filmlerindeyse başrol oyuncuya eşlik edecek kadın oyuncunun güzel olduğu kadar komik olmasını da gözetti. HT Magazin'de Mehmet Çalışkan, Türk sinemasının en ünlü 5 kadın komedi oyuncusunu sıraladı.
EZGİ MOLA
Doğum Tarihi: 29 Mart 1983 Eğitimi: Müjdat Gezen Sanat Merkezi
Komedi Filmleri
‘Güzel ve komik’ imajı yolunu açtı ‘Organize İşler’ ile ‘Hokkabaz’daki kısa rolleriyle komedide gelecek vaat ettiği yönünde düşüncelere kapılanları yanıltmadı. Ezgi Mola, 2006’dan sonraki 7 yıl içinde birçok filmde başrol alsa da hiçbiri komedi türünde değildi. Ezgi Mola’nın güzel olduğu kadar komik olduğunu ilk keşfeden Şahan Gökbakar oldu. ‘Celal ile Ceren’de Gökbakar’a eşlik ederken ortaya gayet başarılı bir iş çıkardı. Tolga Çevik de Mola’nın komedyenliğiyle ilgili Gökbakar’la aynı düşüncelere sahip olduğunu ‘Patron Mutlu Son İstiyor’da başrolü Ezgi Mola’yla paylaşarak gözler önüne serdi. İzleyicide bıraktığı ‘Güzel ve komik’ etkisi ünlü oyuncuyu ‘Kocan Kadar Konuş’a taşıdı. Seri haline dönüştürülen filmin canlandırdığı Efsun’ üzerine kurulu olması komedyenliğine olan güvenin göstergesi oldu.
Organize İşler
İzleyici: 2.618.244
Hasılat: 17.180.297 TL
Celal ile Ceren
İzleyici: 2.853.772
Hasılat: 26.601.626 TL
Patron Mutlu Son İstiyor
İzleyici: 1.415.960
Hasılat: 14.107.858 TL
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
İzleyici: 1.332.907
Hasılat: 15.901.106 TL
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