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GUPSE ÖZAY

Doğum Tarihi: 30 Temmuz 1984

Eğitimi: EgeÜniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü

Gülse Birsel’in ‘Yalan Dünya’sındaki oyuncuların hangisine başlı başına proje üretilse tutardı. Gupse Özay da bunun farkına varmış olacak ki kendi söküğünü kendi dikmeye karar vererek aldı eline kâğıdı kalemi ‘Deliha’yı yazdı. ‘Zeliha’nın komiklikleri üzerine kurulu film öylesine başarılı gişe yaptı ki sinema sektöründe şaşırmayan kalmadı. Filmin bir diğer özelliği de İzmirli güzel Özay’ın filmde kendisini yüzüne bakılmayacak kadar çirkinleştirmesi oldu. ‘Küçük Esnaf’, bir kadın üzerine komedi olmasa da ‘Burcu’ ile izleyiciye kahkaha attırmayı başardı. Bir kez daha kalemi kâğıdı eline alarak yazdığı ‘Görümce’de ‘Yeliz’i canlandırarak kardeş-eş-görümce üçgeninde yaşananları kahkaha boyutuna taşıyarak 2 milyon izleyici sınırına yaklaştı. Gupse Özay, bir kez daha güzelliğini oyunculuğunun arkasında gizleyerek ‘Zeliha’ kadar olmasa da yine çirkinleşti. Yılmaz Erdoğan’ın ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’tan uyarladığı ‘Tatlım Tatlım’ ile erkek ve kadın komedyenlerden oluşan karma bir kadroda yer alan Özay, şimdilerde yönetmenliğe de terfi ettiği yeni filmi ‘Deliha 2’nin hazırlıklarını sürdürüyor.

Deliha

İzleyici: 1.596.119

Hasılat: 16.808.380 TL