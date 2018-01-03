Büşra Develi, Instyle dergisine verdiği röportajda, “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.” dedi.



Büşra Develi