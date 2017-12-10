Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile ilçedeki bir balıkçı restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek için otomobiline bineceği sırada aracına arkadan vuran beyaz renkli otomobilin sahibiyle tartışmış, tartışma sırasında silahını çeken kişi, İnce'nin dizinin altına bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçmıştı.

İnce, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından, karıştığı bir trafik kazası sonrasında Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'ye silahla saldırıda bulunduğu belirlenen U.G. gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; Balçova'da işletmecilik yaptığı bildirilen zanlının ifadesinde, kaza sonrası küfürleştiklerini ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada zanlının İnce tarafından teşhis edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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