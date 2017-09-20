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“Ne kıskançlıkmış be kardeşim, bunlarla uğraşacağına git tedavi ol, ya çekmekten gebereceksin ya da beni kıskanmaktan. Hayır, anlamadığım bir de artık deşifre oldun bu cesaret nerden geliyor? Yazık sana be vallaha acıyorum artık. O salak gazeteci arkadaşlarına da ‘boşanacaklar’ diye haber yaptırıyorsun. Bir boşayamadın bizi. Sen git konserlerinle ilgili falan haber yaptır haber sana lazım bize değil.”