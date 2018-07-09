Gwangju - Busan I Park düellosu

Gwangju ve Busan I Park, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. 23 puanlı Gwangju 5. sırada bulunuyor, Busan I Park 26 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Gwangju, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Busan I Park, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; Gwangju galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Busan I Park galibiyet oranı 0.00.

Gwangju son hafta oynanan FC Seoul maçında 3-1 yenildi.

Busan I Park ise Jeju United karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Gwangju, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Busan I Park ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Busan I Park, 10 gol atarken 8 gol yedi.