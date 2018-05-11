Gwangju - Seongnam rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Gwangju ile Seongnam, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 09:00. Maç öncesi Gwangju 13 puanla 6. sırada, Seongnam 22 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gwangju, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Seongnam, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 179 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gwangju kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Seongnam sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gwangju son haftadaki Suwon Blue Wings müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Seongnam ise Pohang Steelers karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gwangju, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Seongnam, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seongnam 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.