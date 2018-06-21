HT Magazin'de yer alan habere göre, coldplay'in solisti Chris Martin ile evliliğinden sonra ikinci baharını TV editörü Brad Falchuk ile yaşayan Gwyneth Paltrow’un önceki aylarda düzenlediği, ünlü isimlerin katıldığı bir partiyle evlendiği ileri sürülmüştü.

Fakat ikiliye yakın bir kaynak, önceki gün Page Six’e yaptığı açıklamada düğünün bu yaz sonunda Labor Day yani İşçi Bayramı sonrasında Paltrow’un New York’taki evinde yapılacağını söyledi. Çiftin ilişkisi 2014 yılında başlamıştı.

47 yaşındaki ünlü oyuncu, daha önce The Howard Show’a verdiği bir röportajda da “Çok küçük bir düğün yapmayı planlıyoruz” demişti.