HT Magazin'de yer alan habere göre, 4.2 milyon takipçisi olan 45 yaşındaki ünlü oyuncunun birkaç ay önce Falchuk’la evlendiği iddia edilmişti. Fakat ay başında ikilinin henüz evlenmediği ve küçük bir düğün planı yaptığı ortaya çıktı.

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