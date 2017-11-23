Gwyneth Paltrow ve yapımcı Brad Falchuk nişanlandı

2003 yılında evlendiği Coldplay grubunun solisti Chris Martin'den 2014'te ayrılan Gwyneth Paltrow, aynı yıl 'Glee' dizisinin yapımcısı Brad Falchuk ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.



Cadde’nin haberine göre, ikilinin, nişan haberini yakında duyurması bekleniyor.

Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow