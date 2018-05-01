Gyeongnam FC - FC Seoul maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gyeongnam FC, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü FC Seoul takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Gyeongnam FC 17 puanla 4. sırada, FC Seoul 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Gyeongnam FC son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FC Seoul son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Gyeongnam FC kazanır 2.70, berabere biter 3.00, FC Seoul kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Gyeongnam FC önceki hafta Busan I Park mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

FC Seoul ise Ulsan Horang-i maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gyeongnam FC, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

FC Seoul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Seoul, 2 gol atarken 5 gol yedi.