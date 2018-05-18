Gyeongnam FC - Gangwon maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gyeongnam FC, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Gangwon takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Gyeongnam FC 22 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Gangwon 17 puanda ve 8. sırada. Gyeongnam FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gangwon son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gyeongnam FC kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Gangwon sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Gyeongnam FC son haftadaki Gangwon müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Gangwon ise Gyeongnam FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Gyeongnam FC, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Gangwon, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gangwon 13 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.