Business HT'de yer alan habere göre; Fast food zinciri işletmecisi Tab Gıda'nın da sahibi olan Ata Grubu şirketlerinden Ata GYO, kira sözleşmelerinde dövizden Türk Lirası'na çekti.

Şirketten yapılan açıklamada, döviz kurlarında yaşanan yükselişlerden dolayı; döviz bazlı kiralama sözleşmelerinde 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere para biriminin TL'ye çevrilmesine karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Giresun ilinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarı 37 bin 400 TL + KDV, Adana ilinde yer alan Popeyes Restoranı için aylık kira tutarı 25 bin 500 TL + KDV ve Burger King Restoranı için aylık kira tutarı 37 bin 400 TL + KDV, Kocaeli İli, Gebze İlçesinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 34 bin TL + KDV, İstanbul İli Başakşehir İlçesinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 70 bin 400 TL + KDV olarak belirlendi.

Aylık kira bedelleri, geçmiş bir yıllık dönem için açıklanan TÜFE ile ÜFE oranlarının toplamının ortalaması oranında her yıl arttırılacak. Kira süresi ise, imzalanacak ek protokol tarihinden itibaren 15 yıl olacak.