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Cumhurbaşkamı Erdoğan: Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan uyarılarda bulundu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:35:26 Güncelleme: 20:33:53 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTwitter'daki hesabından vatandaşlara seslendi.

Terör saldırılarının ülkeyi birbirine düşürmek amacıyl yapıldığını dile getiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek. Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir."

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