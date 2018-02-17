Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nın oyuncuları Habertürk TV'de, Oylum Talu'nun konuğu oldu.

Usta oyuncular, Hababam Sınıfı filmine nasıl dahil olduklarını, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan ve Münir Özkul ile ilgili düşüncelerini anlatırken, uzun süren dostluklarını da dile getirdi.







