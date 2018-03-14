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ASIL MESLEĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Söyleşide kısa bir konuşma yapan Yeşilçam’ın gülen yüzü Sevda Aktolga, kendisinin asıl mesleğinin diş hekimliği olduğunu hatırlatarak, "Sinema benim her şeyim, çok büyük tutkumdu. Ben oyunculuğa tiyatro ile başladım, daha sonra sinema ile tanıştım. Sinema ve tiyatronun benim için her zaman ayrı bir yeri vardır" dedi.