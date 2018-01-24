9 kez sinemaya uyarlanan Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri ‘Hababam Sınıfı’, yıllar sonra tiyatroda sahnelenecek.

HABABAM'A GENÇ EKİP

HT Magazin'in haberine göre, Hababam Sınıfı efsanesi yeni bir yorumla tiyatro perdesinde. BKM’nin yapımcılığında sahnelenecek oyunda İnek Şaban’dan Tulum Hayri’ye genç karakterleri yeni oyuncular canlandırıyor. “İstesek ünlü isimlerden kadro kurabilirdik” diyen yönetmen Murat Karasu, “Bunu istemedik, çünkü eserin kendisi başrol” dedi.

FİLMDE DE AYNI KADRO

Hafize Ana’yı Şebnem Ünaldı’nın, Kel Mahmut’u Sezai Altekin’in, Vak Vak Rıza’yı Salih Kalyon’un canlandıracağı ‘Hababam Sınıfı’ dönem kostümleriyle de seyirciye 70’li yıllar nostaljisi yaşatacak. Yeni kurulan kadronun önümüzdeki dönemde çekilecek sinema filminde de rol alacağı konuşuluyor.

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