Nuri Bilge Ceylan’ın önceki hafta vizyona giren “Ahlat Ağacı” filminde, filmin baş karakteri ile yazar tiplemesi arasında “taşra edebiyatı” üzerine yaşanan hararetli tartışma gerçek hayata taşındı. Filme esin kaynağı olan Polat Onat, sosyal medya hesabından; “Telif ödenmedi. Alıntı, Polat Onat gibi tanınmamış bir taşralıdan yapılınca işin etiği değişiyor mu?” dedi. Gerçek hayatta davet edildiği 2013 yılındaki “Taşra ve Edebiyat Sempozyumu”na katılmayı reddeden ve sempozyuma neden katılmadığını açıklayan uzun bir mektup gönderen edebiyatçının bu tavrı filmdeki bir sahneye taşındı. Yaklaşık 6 dakika süren sahnede, filmin baş karakteri Sinan (Doğu Demirkol) “Su katılmamış taşralı” başlıklı mektubu savunurken, yazar rolündeki kişi Süleyman (Serkan Keskin); mektubu gönderen edebiyatçıyı, “Fazla önemsediği bir topluluk karşısında utandığı için konuşmaktan korkan, bu zayıflığını kabul etmek zorunda kalmamak için de bu eksikliğine felsefi bir kılıf uydurmaya çalışan toy bir gencin çırpınışları” olarak yorumluyor.

Beyazperdedeki bu tartışma, mektubun sahibi tarafından gerçek hayata taşındı. Hikâyenin gerçek kahramanı olan, 2013 yılındaki sempozyuma katılmak yerine bir mektup gönderen şair Polat Onat, mektubunun kendisinden izin alınmadan filmde kullanılmasına ve ‘konuşmaktan korktuğu’ yönündeki repliğe itiraz etti.

‘TAŞRALININ BİLE SABRI VARDIR’

Nuri Bilge Ceylan’ın bu mektubu izinsiz kullanmasına tepki gösteren Onat, Twitter hesabından Ceylan’a sitem dolu şu satırları yazdı: “Ahlat Ağacı’nda, yazdığım taşra mektubunu izinsiz kullanıp jenerikte adıma yer veren Nuri Bilge Ceylan ve Mesut Varlık, filmde bahsedildiği gibi ‘utandığı için konuşmaktan korkan’ bir taşralı olduğumu sanıyorlarsa ve telif konusunda mevcut kanuni hakkımı aramayacağımı sanıyorlarsa yanılıyor. Ahlat Ağacı filminin yapımcısına yolladığım maillere cevap alamadım. Nuri Bilge Ceylan’ın sinemasını sevdiğim ve saygı duyduğum için susmayı tercih ettim. Ama nezaketen de olsa hiçbir cevap alamadığım için yaşananları dile getirmem gerekti. Her insanın bir sabrı vardır, taşralının bile...”

— POLAT ONAT (@polat_onat) June 9, 2018

FİLMDEKİ O SAHNE

Filmin bir sahnesinde Doğu Demirkol’un canlandırdığı Sinan ile taşralı yazar rolünü üstlenen Serkan Keskin bir araya geliyor ve taşra ile edebiyat üzerine çarpıcı bir tartışmada bulunuyor. Bu tartışma sırasında ise ikilinin katıldığı ‘Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’nda bir yazarın mektubundan söz ediliyor.

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