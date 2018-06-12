ABD’nin prestijli tiyatro ödülleri Tony’ler sahiplerini buldu. CBS Televizyonu tarafından canlı yayınlanan törende gecenin kazananı İsrail’de bir çöl kasabasını ziyaret eden Mısırlı müzik grubunun hikâyesini anlatan “The Band Visit” adlı müzikal oldu. Barış temalı müzikal 10 Tony kazandı. İngiliz yazar J.K. Rowling’in “Harry Potter ve Lanetli Çocuk” oyunu ise 6 ödül kazandı. En iyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü “Angels in America” oyunundaki performansıyla Andrew Garfield (34), En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise İngiliz oyuncu Glenda Jackson (82) kazandı.

ROBERT DE NIRO ROL ÇALDI

Gecede New York’un tiyatrolarıyla ünlü bölgesi Broadway’de kapalı gişe bir şov sergileyen şarkıcı Bruce Springsteen’e özel ödül verildi. Springsteen’i ödülü için sahneye çağıran Hollywood’un efsane oyuncusu Robert De Niro ise yaptığı konuşma ile geceye damga vurdu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre De Niro, gelecek kasım ayında Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve Senato’nun üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimde halkı oy kullanmaya çağırdı ve daha önce Trump’a “moron” diyen Springsteen’e “Bruce, kimse senin gibi sarsamaz. Özellikle de zorlu zamanlarda. Kendi ifadenle hükümette gerçeklik, şeffaflık ve dürüstlük için mücadele ediyorsun. Dostum buna yine ihtiyacımız var” dedi.

2 Oscar ödüllü 74 yaşındaki oyuncu, rock yıldızı Bruce Springsteen’i anons ederken “Tek bir şey söyleyeceğim. Trump’ı s.... (F.... Trump)” deyince ayakta alkışlandı. Ellerini havada yumruk yapan oyuncu, “Artık ‘Kahrolsun Trump’ değil, Trump’ı s....” diye devam etti. Robert De Niro, 2016’daki başkanlık seçimlerinin öncesinde bir video yayınlayarak yine hakaretler yağdırmış ve “Trump’ın yüzüne yumruk çakmak istiyorum” demişti.

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