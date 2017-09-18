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BANGLADEŞ 14 BİN BARINAK YAPACAK

Dakka hükümeti, sığınmacıların barınması için 14 bin yeni barınak inşa edeceğini açıkladı. Barınaklar için 800 hektarlık bir alan ayrıldı. Barınakların 10 gün içinde hazır hale getirilmesi için çalışmalar başladı. Her barınakta 6 kişi yaşayacak. Kampın inşasına Birleşmiş Milletler de katkıda bulunacak.