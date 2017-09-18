Myanmar ordusunun ve Budist ırkçıların etnik temizliğine maruz kalıp Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 410 bine ulaşırken, HABERTÜRK ölümle yaşam arasında kalan Arakan Müslümanlarının yaşadıkları Kutupalong Kampı’na girdi.
Myanmar sınırında 168 bin Arakanlının yaşadığı kampın balçık tarlasından farkı yok. Şiddetli yağmurla bataklığa dönen bölgede ne su var ne de yiyecek. İçme suyunu yardım kuruluşlarından alan Arakanlılar, 3 öğün pirinç yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor. Barındıkları yer ise bambu direklerin üzerine örtülmüş bezden ibaret.
ÇOCUKLAR VE ERKEKLER GÖLETTE BANYO YAPIYOR
Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre kampta şanslı olanlar bir kilim, olmayanlar ise toprağa oturuyor. Kampa yeni gelenlerse balçık zeminde bambu ağaçlarını dikip üzerine örtü örterek kendilerine çadır kurmaya çalışıyor. Kampta kesif bir koku hâkim. Çadırların bulunduğu alana yakın seyyar tuvaletler mevcut. Temizlikse çok yetersiz.
Çadırlarda birkaç tencereden başka mutfak malzemeleri yok. Giysiler ve eşyalar sağa sola saçılmış. Çocukların üzerinde kıyafet yok. Birçok çocuk çıplak ayakla geziyor. Çocuklar ve erkekler, kampın yanındaki gölette yıkanıp temizlenmeye çalışıyor. Gölün rengi koyu kahverengi. Koşullar düzeltilmezse salgın hastalık tehlikesi söz konusu.
ÇOCUKLAR BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ
Yağmurla balçık tarlasına dönen kampta yürümek tam bir işkence. Kampta en büyük çileyi çocuklar çekiyor. Küçük olanlar annelerinin kucağında, büyüklerse yemek peşinde. Oyun onlar için çok uzakta...
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