Habertürk ekibi Hakkari'nin İkiyaka Dağları'nda!

Türk askerlerinin teröristlerle ve zor koşullarla nasıl mücadele ettiğini Habertürk TV ekibinden Murat Karataş ve Hasan Dönmez Hakkari'nin İkiyaka Dağları'na gitti. Mehmetçik ile bir hafta geçirdi.



MEHMETÇİK HAKKARİ'NİN ZİRVESİNDE TERÖRİSTE GÖZ AÇTIRMIYOR!



İşte 3400 metre yükseklikte mücadele veren askerlerimiz...

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