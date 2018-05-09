İnternet, sosyal medya ve telefon aracılığıyla binlerce insanı mağdur eden dolandırıcıların son yöntemi, sigortacılıkta da kullanılan ‘kredi kartı bilgileriyle tahsilat sistemi-mail order’ oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre müşterilerin posta, faks ya da yalnızca telefonla sipariş vererek ödeme yapmalarını sağlayan, doğrulama şifresi uygulaması da olmayan ‘mail order’ sistemiyle paylaşılan kredi kartı bilgileri kullanılarak yapılan dolandırıcılık, Gazete Habertürk İzmir muhabiri Mehmet İnmez’i de mağdur etti. 23 Nisan’da bankadan cep telefonuna gönderilen mesajın ardından olaydan haberdar olduğunu söyleyen İnmez, başından geçenleri şöyle anlattı: “Bankadan gönderilen mesajda bir sigorta şirketi tarafından 12 dakika arayla kredi kartımdan 1.341 TL ile 1.200 TL çekildiği belirtilerek, ‘Bilginiz dışındaysa müşteri hizmetlerini arayın’ yazılıydı. Kart bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım. Bankayı aradım ve bilgim dışında kredi kartından işlem yapıldığını söyledim. Beyanım üzerine banka, kredi kartı ve maaş kartımı iptal ederek, harcamanın inceleneceğini söyledi. Sigorta şirketiyle görüştüğümde kart bilgilerimle Diyarbakır’daki bir acenteden iki farklı araca trafik sigortası yaptırıldığını öğrendim. Bu araçlar bana ait olmadığı gibi poliçede adı geçen kişileri de tanımıyordum.”

ACENTELERE SUÇ DUYURUSU

Bankanın 6 gün içinde parayı iade ettiğini belirten İnmez, “Sigorta şirketi yetkilileriyle görüştüğümde bir şebekenin, 6 aydır sigorta yaptıran kişilerin ‘mail order’ yoluyla alınan bilgilerini kopyaladığını ve dolandırıcılara sattığını öğrendim. Şebekede bazı acenteler de vardı. 3 sigorta şirketinin, kartları kullanan acenteler ve poliçe yaptıran kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu da belirtildi. Sigorta işlemlerimi 4 yıldır aynı acenteye ‘mail order’ üzerinden yaptırıyorum. Tek hatam, poliçe kesildikten sonra banka müşteri hizmetlerini arayıp kartımı ‘mail order’ sistemine kapattırmamam. Bilgilerin tekrar kullanılmaması için sistemin kapatılması gerekiyor” diye konuştu.

15 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİN BİLGİLERİ TEHLİKEDE

Aldıkları tüm önlemlere rağmen dolandırıcılığı önleyemediklerini söyleyen sigorta şirketi yetkilileri de, “Savcılıklarda yüzlerce şikâyetimiz var ama bir türlü soruşturma tamamlanmadı. Trafiğe kayıtlı 20 milyon aracın 15 milyonu ‘mail order’ sistemi üzerinden sigortalanıyor. Şebekenin merkezinin Diyarbakır’da olduğunu düşünüyoruz” dedi. Dolandırıcıların kullandığı bu yöntem nedeniyle Türkiye’de kredi kartıyla trafik sigortası yaptıran 15 milyon araç sahibinin bilgilerinin de tehlikeye girdiği belirtildi.

NASIL YAPILIYOR?

- Vatandaşın trafik, kasko ve deprem gibi sigortalar için acentelere verdiği kredi kartı bilgileri şebeke elemanları tarafından kaydediliyor.

- Dolandırıcılığa karışan acenteler, müşterileri indirimli olduğunu söyleyerek nakit ödemeye ikna ediyor. Müşteri sigorta bedelini nakit olarak ödüyor. Ancak acente müşterinin poliçe bedelini, elindeki bilgileri kullanarak başkalarının kredi kartından da çekiyor. Müşteri, kendi adına düzenlenen poliçe verildiği için hiçbir şeyden şüphelenmiyor.

- Bilgileri kullanılarak kredi kartından ödeme yaptırılan kart sahibi, durumu bankadan gelen mesajlarla fark edince bankayı arıyor. 3 ay içinde yapılan aramalarda banka parayı kart sahibine iade ediyor.

- Banka iade ettiği parayı sigorta şirketinden kesiyor.

- Sigorta şirketi de poliçenin adına düzenlendiği kişiye haciz işlemi uyguluyor. Böylece hem sigorta şirketi, hem de ödemeyi peşin yaptığı halde sistemde başkasının kartıyla ödeme yapmış gibi görünen müşteri mağdur oluyor.

- Dolandırıcılar, başkalarının kart bilgileriyle özellikle iadesi mümkün olmayan trafik sigortası yaptırıyor.

NASIL ÖNLEM ALMALI?

Bankalar ve sigorta şirketlerinin yetkilileri, mail order sistemi kullanılarak yapılan dolandırıcılıktan korunmak için vatandaşlara şunları tavsiye ediyor:

- Sigorta işlemi ya da başka bir alışveriş için kullandıkları ‘mail order’ sistemi daha sonra kapatılmalı.

- Her ay kredi kartı ekstreleri dikkatlice kontrol edilmeli.

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