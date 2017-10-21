Habertürk okuyucuları Galatasaray Fenerbahçe maçını sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor

Türkiye'de nefesler tutuldu, gözler Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevirildi. Ligde kalan 8 haftada 1 beraberlik ve 7 galibiyetle yenilgisiz lider durumda olan Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İddaa, bu mücadele öncesinde Galatasaray'ın galibiyetine 1.70 oran verirken Fenerbahçe'nin zaferine 3.30 verdi. Beraberliğin oranı ise 3.20. HTSPOR olarak takipçilerimize Twitter'da bu maçın sonucunu sorduk. Devam eden ankette şu ana kadar kullanılan oylarda Fenerbahçe'nin ağır üstünlüğü bulunuyor.
Ankete şu ana kadar 4 bin 791 takipçi oy verirken katılımcıların yüzde 63'ü maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor. Galatasaray'ın galibiyetine verilen oy oranı ise yüzde 28. Takipçilerin sadece yüzde 9'u mücadelenin berabere biteceğini düşünüyor.
— Habertürk Spor (@HTSpor) October 16, 2017
Peki son maçlarda durum ne? Ligde oynanan son iki maçı Fenerbahçe gol yemeden kazanmış durumda. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken Türk Telekom'daki mücadele de Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- LİG TARİHİNDE BİR İLK! Süper Lig tarihinde ilk kez üç büyüklerden biri, ilk sekiz haftanın ardından diğer iki rakibine en az sekizer puan fark atmayı başardı.Galatasaray, 8 hafta sonunda 22 puanla liderken Fenerbahçe 14 puanla beşinci, Beşiktaş ise sarı-lacivertlilerle aynı puanla altıncı sırada bulunuyor.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı son lig galibiyeti ise 2014 yılında! Sarı-kırmızılılar, İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Wesley Sneijder'in 88 ev 90. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin tek golü son dakikalarda Alper Potuk'tan gelmişti.
- FENERBAHÇE LİGDE 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR! Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 lig maçında da ezeli rakibine yenilmedi! Sarı-lacivertliler 3 maçı kazanırken 2 maç berabere sonuçlandı. Opta verilerine göre bu 5 maçlık seri, Fenerbahçe'nin rakibine karşı aldığı Kasım 2008 ile Mart 2011 arasında yakaladığı 6 maçlık seriden sonraki en uzunu!
İki ezeli rakip Süper Lig'de bugüne kadar tam 120 kez karşılaştı. Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 defa kazandı, 37 maç berabere bitti. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 60 derbide sarı-kırmızılılar 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise deplasmanda 15 maçta rakibini yendi. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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Misafir 2 saat öncebir Fenerli olarak bende öyle olmasını isterdim ama gs rahat alacak gibi00