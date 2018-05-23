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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş’in tribünden atılan cisim ile kafasının yarılması ile başlayan ve sonrasındaki gelişmelerle tırmanan olaylarda tecrübeli teknik adamın bir şeyinin olmadığı ve numara yaptığı iddia edilmişti.