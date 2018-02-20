Habertürk'ten açıklama ve özür

Habertürk Gazetesi’nin bugünkü sayısının birinci sayfasında yayın tarihi “20 Şubat 2018 Salı” yerine yanlışlıkla “20 Ocak 2018 Salı” yazılmıştır. Gazetemizin ilgili tüm birimlerinin sorumluluğunda olan bu hata için çok üzgünüz. Okurlarımızdan teker teker özür dileriz.

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