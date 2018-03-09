HABERTÜRK ABD Donanması’nın Akdeniz’de görevlendirilen 6. Filo yetkililerine ulaştı. Filonun halkla ilişkiler subayı Yarbay Amelia Umayam, “6. Filo’nun Akdeniz’de ExxonMobil’e ait sondaj gemisini Türkiye’den korumak için görevlendirildiği iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın eski CEO’su olduğu ExxonMobil’e ait geminin Akdeniz’de gerçekleştireceği doğalgaz ve petrol sondaj çalışmasına Türkiye’nin olası müdahalesinden korumak amacıyla, ABD Donanması 6. Filo’sunun Akdeniz’e sevk edildiğini ileri sürmüştü. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Umayam, şunları söyledi:

3 HAFTA SÜRECEK

“USS Iwo Jima Amfibik Grubu ile beraberindeki 26. Deniz Piyade Birliği, 6. Filo’nun düzenli operasyon sahasında halen konuşlu buluyorlar. Wasp sınıfı amfibik gemi USS Iwo Jima (LHD 7) ile 4’üncü Amfibik (PHIBRON) Filo Juniper Cobra 2018 tatbikatına katılmak üzere 6 Mart’ta İsrail kıyılarına ulaştı. Juniper Cobra 2018 ABD’nin Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında geçmişi uzun yıllara dayanan anlaşma çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilen bir tatbikattır. Tatbikat yaklaşık 3 hafta sürecektir.”

HELİKOPTER GEMİSİ KARADENİZ’DE

Yarbay Umayam’ın verdiği bilgiye göre Harpers Ferry sınıfı helikopter gemisi USS Oak Hill ise Romanya’nın yönettiği “Spring Storm (Bahar fırtınası) - 2018” tatbikatına katılmak üzere 7 Mart’ta Karadeniz’e girdi. Tatbikat bölgedeki müttefikler ve ortaklarla müşterek hazırlık seviyesinin ve deniz kuvvetleri yeteneklerinin artırılmasını hedefliyor. Tatbikatın amacı Karadeniz’e kıyısı bulan NATO ülkeleri arasında koordinasyon ve eşgüdümü artırmak

‘TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ’

Yarbay Amelia Umayam 6. Filo’nun uluslararası hukuka uygun olarak hareket edeceğini sözlerine ekledi. Umayam, “Bu bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamaya yönelik taahhütlerimizi yerine getirmekte kararlıyız. Karadeniz’deki ABD Donanması unsurları uluslararası hukuk ve Montrö Sözleşmesi’ne uygun şekilde görev yapmaktadır. Karargâhı İtalya’nın Napoli kentinde bulunan ABD 6. Filosu, ABD’nin ulusal çıkarlarının yanı sıra Avrupa ve Afrika’da güvenlik ve istikrar ortamını geliştirmek amacıyla, müttefik ve ortak ülkelerle işbirliği içinde, her türlü müşterek operasyonu ve deniz operasyonlarını gerçekleştirmektedir” ifadelerini kullandı.

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