TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin ilçe merkezi Habertürk TV tarafından görüntülendi.

58 gün süren operasyonun ardından, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, bölgedeki izlenimleri AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte aktardı. Kritik noktalarda arama noktalarının oluşturulduğu ve araç geçişlerine kontroller sonrasında izin verildiği görülüyor. Bölge halkına AFAD ve Kızılay'ın yardımları da devam ediyor.

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