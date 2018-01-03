Habertürk TV spikeri Ece Üner, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Maltepe'de cinnet geçiren bir baba, iki küçük çocuğunu pompalı tüfekle katletti ve ardından intihar etti. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'yi kahretti. Habertürk TV spikeri Ece Üner de, acılı annenin isyanı sonrasında canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında cinnet geçiren bir baba, iki küçük kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İddiaya göre, anne Dilek Y., gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde de Ali Y., kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizleri geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Y.'nin iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

ECE ÜNER: BU ARTIK KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL

Acılı annenin isyanı tüm Türkiye'yi ağlattı. Habertürk TV haber spikeri Ece Üner'i de canlı yayında gözyaşlarına boğdu. Ece Üner, tüm Türkiye'yi üzen acı olay hakkında,

"Şimdi bu fotoğraflara iyi bakın. 2 yaşındaki Miray Hira ile 4 yaşındaki Elif Mina. Onları koruyamadık çünkü anneleri 'polise söyledim, savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı' diyor. Çok özür diliyorum ama bu artık kabul edilebilir bir şey değil. 'İnsanı yaşat devlet yaşasın' diye söylüyoruz ama biz yavrularımızı, geleceğimizi yaşatamıyoruz. O iki minik kalp bugün atmıyor. Bağırıyor kadın 'polise söyledim, savcıya söyledim, defalarca söyledim" diyor. Dün daha biz soğukkanlı bir şekilde araştırmaları verdik. 2017 yılında 20 çocuk öldürülmüş, onların 10'u öz babası tarafından öldürülmüş. Rahat rahat çıkıp söylüyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

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