Habertürk'ün değerli mücevherlere sertifika olarak verilen kartların geçersiz olduğuna ilişkin 28 Ağustos’ta yayınlanan ‘Karat oyunu’ manşetinin ardından, Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’nda (GLT) iş patlaması yaşandı. Normalin 3 katı performansla çalışmaya başladıklarını belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, müşterinin ve kuyumcuların artık daha bilinçli hareket ettiğini söyledi. Kendilerine gelen mücevherlerin birçoğunun belirtilen değerleri yansıtmadığını gördüklerini de anlatan İşler, burada tek sorumlunun kuyumcu olmadığına vurgu yaptı.

‘TAKILARIN 3’TE 1’İ GERÇEK DEĞERİNİ YANSITMADI’

Haberimizden önce ayda 2 bin kadar ürünü incelediklerini, manşetimizin ardındansa 2.5 haftada 3 bin mücevheri incelediklerini kaydeden İşler, yapılan değerlendirmeler sonucunda laboratuvara gelen mücevherlerin ortalama 3’te 1’inin gerçek değerini yansıtmadığını açıkladı. Sertifikasını alanların kiminin üzülerek kimininse içi rahatlamış biçimde laboratuvardan ayrıldığı öğrenildi.

‘ÜNLÜ FİRMALARDAN ÜRÜN ALANLAR DA BİZE GELDİ’

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre İşler, haberin yayınlanmasının ardından GLT’nin internet sitesinden ve resmi sosyal medya hesaplarından da kendilerine ulaşanlar olduğunu belirtti. İşler, “Yüzlerce kişi sertifika hakkında bilgi almak için telefon etti. Birçok kişi taşını sertifikalandırmak için laboratuvara geldi. Tüketicilerden bazıları, tanınmış firmalardan mücevher almasına rağmen sertifikalandırmak için geldi” ifadesini kullandı.

Son 2 hafta içinde rekor sayıda mücevher inceledikleri bilgisini veren İşler, çıkan haberle ilgili olumsuz tepkiler de aldıklarını dile getirdi. İşler, “Bu tarzda tepkiler olabileceğini tahmin etmiştik. Ama işinizi düzgün yapıyorsanız rahatsız olacak bir şeyiniz olmamalı. Demek ki sorun var ve bundan da rahatsız oldular. Hem müşteriyi hem de kuyumcu arkadaşları korumak zorundayız” diye konuştu.

‘KUYUMCUNUZA GÜVENİN’

Birçok büyük markanın hâlâ kendi logolarıyla ürettikleri kartları sertifika olarak mücevherlerin yanında verdiklerini söyleyen İşler, verilerin güvenilirliğinin de tartışma konusu olduğuna dikkat çekti. “Tanıdığınız ve bildiğiniz kuyumcu varsa sorun yok demektir” diyen İşler, “Aradaki güven en önemli şey. Onlar zaten size geçerli olan sertifikayla ürünü vereceklerdir. Bizim gözümüzde tüm meslektaşlarımız son derece güvenilir ve işin ehli insanlardır. Ancak, göz kararıyla belirlenen değerlerde hata payının yüksek olabileceğini belirtmek istedik. İstanbul Kuyumcular Odası, sektörün gözünde tüm uyuşmazlık ve anlaşmazlık durumlarında hakem heyeti, devlet kurumları gözünde ise bilirkişi konumundadır” dedi.

EN UCUZ ÖLÇÜM ÜCRETİ: 50 TL

Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan mücevherlerin gerçek verileri yansıtmaması durumunda, müşterilerin hukuki yollara başvurma hakkı bulunuyor. Bu süreçte ya Kuyumcular Odası aracılığı ile ya da mahkeme yoluyla talepte bulunulabilir. Kuyumcular Odası bu tarz konularda müşteri ile mağaza arasında uzlaştırma görevi de üstleniyor. Kuyumcular Odası, sertifika için yaptığı ölçümlerde en az 50 TL ücret alıyor. Mücevherin değerine göre fiyat 500 hatta bin TL’ye kadar çıkabiliyor.