Anadolu İzlenimleri Dergisi’nin gerçekleştirdiği 2. Tarıma Hizmet Ödülleri töreninde Habertürk Gazetesi ödüle layık görüldü. Gazete Habertürk muhabiri Esra Nehir, ödülünü TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’dan aldı.

Bloomberg HT’den Tarım Analizi programıyla İrfan Donat’a da ödül verildi. Ahmet Aydın, hükümetin birçok destekle tarımın her alanını geliştirmeye çalıştığını anlatarak, “Pek çok destek bizi bekliyor, yeter ki bir iş üretmeye çalışalım. Bir hedef koyun ortaya ve samimi şekilde, ayakları yere basan bir projeyle hangi bakanlığa giderseniz gidin özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda muazzam destekler var. Gıdanın tarımın toprağın suyun değerini bilmek zorundayız” dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de, “Ne kadar destek verirseniz verin kırsalda üretmek isteyen insanınız varsa tarımın bir anlamı var” diye konuştu.