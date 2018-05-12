Plaka bedeli İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) oluşturduğu komisyonda belirleniyor. TŞOF’un 20.06.2017’de plaka basımı yapan esnaf odalarına gönderdiği 16 No’lu genelgede, “Belirlenen plaka fiyatı dışında bağış ya da hizmet adı altında plaka ücreti alınamaz” ifadesi yer alıyor. Ancak genelgeye rağmen plaka basan bazı esnaf odaları ‘hizmet bedeli’ adı altında ek ücretler talep ediyor. Vatandaş genelgeyi bilmediği için 34 TL olan plaka ücretine ‘ek hizmet’ faturalandırmasıyla 120 TL ödüyor.

‘PLAKA 34 TL’ DEDİ AMA KENDİ ODASINDA 40 TL

Peki bu duruma plaka fiyatını belirleyen 3 kurumdan biri olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ne diyor? Başkan Fevzi Apaydın “Emniyet Genel Müdürlüğü, federasyon ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak imzasıyla yurdun 525 bölgesinde plakanın satılması gereken fiyat 34 TL. Tüketicilerin müracaatı olduğunda ihtar veriyoruz” dedi ama kendisinin aynı zamanda başkanı olduğu Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda da plakadan fazla para alınıyor.

Gazete Habertürk'ten Esra Bağazlıyan'ın aktardığına göre, örneğin 16.04.2018 tarihli Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası makbuzunda 34 TL’lik plaka ücretine ek olarak 6 TL de ‘bağış ve yardım’ alınmış. Yine Kocasinan Şoförler Odası’yla çalışan Maslak’taki bir plaka basım atölyesinin kestiği faturada da plaka ücreti 120 TL. Bu plakayı basanlar kendilerini “Plaka değişiminde ücret artıyor, ilk kez plaka bastıranlardan da 40-45 TL civarında alıyoruz” diye savunsa da bırakın 120 TL’yi plakadan 35 TL almanın bile gerekçesi yok.

İstanbul’daki birkaç ilçede yaptığımız araştırmada plaka fiyatlarının her atölyede farklılık gösterdiğine tanık olduk. TÜİK verilerine göre; 2017’de yurt genelinde 1 milyon 128 bin 521 yeni araç trafiğe çıkmış. Her bir araçtan en az 6 TL haksız kazanç elde edildiği düşünülürse ortaya 6 milyon 771 bin 126 TL gibi bir vurgun çıkıyor.

POLONYA’DAN SAHTE SAC

Plaka basımındaki usulsüzlük bununla da bitmiyor. Kanunen plaka basma yetkisine sahip esnaf odaları, plaka sacını TŞOF’tan temin etmek zorunda. Fakat Haziran 2016’da Rami’deki plaka basım atölyelerine yapılan baskında Polonya’dan getirilen sahte plaka saclar ve mühürlü boş plakalar ele geçirildi. 2017’de hazırlanan ‘Sahte Plaka ve Plaka Basımında Yolsuzluk Araştırma Raporu’na, Kocasinan ve Halkalı’daki plaka basım atölyelerinde sahte sac tespit edildiği fakat olayın üzerinin kapatıldığı da yansıdı.

Haziran 2016’da Gaziosmanpaşa’daki plaka basma atölyesine yapılan baskının soruşturma dosyasına giren ifadelerde plaka siparişinin internetten yapıldığı yer aldı. Noter tescilli EK 45 belgesi görülmeden internetten siparişle plaka basımı yapıldığı tutanaklara geçti.

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