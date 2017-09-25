Irak sınırındaki tatbikat 8. gününde

TSK'nın, Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki boş arazide 18 Eylül'de başlattığı tatbikat devam ediyor.

Tatbikat alanında bugün haberin yazıldığı saatlere kadar herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı da görüldü.

Habur Sınır Kapısı