Hac kayıtları için bekleyen milyonlarca hacı adayı için geçtiğimiz günlerde hac kayıtları alınmaya başlandı. İslam dinini temel ibadetlerinden olan hac ibadetini yerine getirmek için hac kayıtlarının başlamasını bekleyen vatandaşlar, hac kayıtlarının başlamasının ardından kayıtların nasıl yapılacağını ve kayıtların bitiş tarihini araştırmaya başladı. Peki hac kayıtları ne zaman bitecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?
HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Hac kayıtlarının başlamasının ardından milyonlarca hacı adayı, kayıtların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada hac kayıtlarının 21 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacağını ve 29 Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Aynı açıklamada hac kayıtları ile ilgili detaylara da yer verildi.
Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak. Vatandaşlar ardından elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.
HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Hac kayıt ücreti, 20 TL olarak duyuruldu. Hac kaydı yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte 20 TL'lik kayıt ücretini anlaşmalı bankalara internet şubelerinden veya şube yoluyla yatıracak ve ardından kayıt işlemine başlayacak.
HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
HAC KAYIT BAŞVURU KRİTERLERİ
HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Milyonlarca hacı adayı, bir yandan kayıtlarını yaparken, bir yandan da kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Hac kayıtlarının biteceği tarih ile ilgili kayıtların başladığı gün açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 29 Aralık'da hac kayıtlarının sona ereceğini duyurdu.
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