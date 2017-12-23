Hac kayıtları için bekleyen milyonlarca hacı adayı için geçtiğimiz günlerde hac kayıtları alınmaya başlandı. İslam dinini temel ibadetlerinden olan hac ibadetini yerine getirmek için hac kayıtlarının başlamasını bekleyen vatandaşlar, hac kayıtlarının başlamasının ardından kayıtların nasıl yapılacağını ve kayıtların bitiş tarihini araştırmaya başladı. Peki hac kayıtları ne zaman bitecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hac kayıtlarının başlamasının ardından milyonlarca hacı adayı, kayıtların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada hac kayıtlarının 21 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacağını ve 29 Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Aynı açıklamada hac kayıtları ile ilgili detaylara da yer verildi.

Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak. Vatandaşlar ardından elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Hac kayıt ücreti, 20 TL olarak duyuruldu. Hac kaydı yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte 20 TL'lik kayıt ücretini anlaşmalı bankalara internet şubelerinden veya şube yoluyla yatıracak ve ardından kayıt işlemine başlayacak.

HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Albaraka Türk Katılım Bankası

Halkbank

Kuveyt Türk

Türkiye Finans Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

HAC KAYIT BAŞVURU KRİTERLERİ

10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde hac kuralarına girilebilir.

Engelli vatandaşlar hacca gitmemiş refakatçilerle başvurabilecek.

Mahremsiz hacca gidemeyecek bayanlar, hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabilecek.

Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak.

7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyecek.

Ön kayıtta ayrı yerlerde farklı konaklama türlerinde kayıt yapanların birleştirme talebi kabul edilmeyecek.

Daha önce başvuranlar ve ilk kayıtların birleştirilmeleri müftülüklerce yapılacak.

Hacı adayları, hac konaklama türünü mutlaka seçmelidir.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milyonlarca hacı adayı, bir yandan kayıtlarını yaparken, bir yandan da kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Hac kayıtlarının biteceği tarih ile ilgili kayıtların başladığı gün açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 29 Aralık'da hac kayıtlarının sona ereceğini duyurdu.

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