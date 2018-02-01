Hac kura sonuçları için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, geçtiğimiz dönemlerde hac kayıtlarını gerçekleştirmiş ve hac kuraları için bekleyişe geçmişti.

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından saat 11:00'den itibaren başlayan hac kura çekimi tamamlandı ve sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Vatandaşlar, an itibarıyla T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yapabiliyor ve hac kura sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

HAC KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu hac kura sonuç ekranında erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş, an itibarıyla T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak hac kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor.

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Hac ibadeti, İslam dininin farz ibadetleri arasında yer alan bir ibadettir ve İslam'ın 5 şartı arasında bulunmaktadır. Her Müslüman, hac ibadetini yerine getirmek için yoğun çaba göstermektedir. Hac ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl hac kayıtlarının alınmasından sonra hac kura çekimini gerçekleştirmektedir.

Hac kura çekimi sonrasında hac kura sonuçları erişime açılmaktadır ve vatandaşlar sorgulama yaparak hac kura sonuçlarını görüntüleyebilir. Böylece hac ibadeti için kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarının isimleri belirlenir.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları için heyecanla bekleyen milyonlarca hacı adayı, bir yandan da çekilişlerin tamamlanmasının ardındna hac kura sonuçlarının nereden görüntüleneceğini araştırıyor.

Bilindiği üzere hac kura çekilişleri saat 11:00'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Konferans Salonu'nda başladı ve ilk sonuçlar da gün içinde belli olmaya başladı. Hac kura çekilişleri ise, saat 21:00'de tamamen tamamlanacak ve sonuçlar erişime açılacak. Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hac kura sonuçları sayfasından erişime açılacak.

2018 HAC KURA ÇEKİLİŞİNİ DİYANET BAŞKANI ALİ ERBAŞ BAŞLATTI

HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN?

Hac kura çekilişi sonuçlarına göre, hacca gitmeye hak kazanan müslümanlar hac için kesin kayıtlarını 5-16 Şubat tarihleri arasında yapabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıtta bulunmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta, dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

2018 HAC YOLCULUĞU NE ZAMAN OLACAK?

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta yola çıkacağı kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

HAC İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Hac, İslam'ın beş şartından biridir. Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)” (Al-i İmran Sures, 97)

Hz. Muhammed (S.A.S) de şöyle buyurmuştur: İbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

* Müslüman olmak.

* Akıllı olmak.

* Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.

* Hür olmak.

* Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)

* Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin * geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.

* Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.

* Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI

Yukarıda sayılan şartlardan başka, hac görevini bizzat yapmak için bazı şartlar daha vardır. Bunlara, Haccın edasının şartları denir ve şunlardır:

* Vücutça sağlıklı olmak. Kör, kötürüm, felçli ve hac yolculuğuna dayanamayacak kadar hasta ve yaşlı olmamak.

* Hapiste olmak gibi hacca gitmesine bir engeli bulunmamak.

* Yol güvenliği olmak.

* Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.(156.)

* Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadının iddet süresi bitmiş olmak.

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