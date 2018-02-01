Milyonlarca hacı adayının beklediği gün geldi. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini gerçekleştirecek olan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün gerçekleştirilecek olan hac kura çekimini büyük heyecanla bekliyor. Kura çekimi öncesinde hac kuralarının saat kaçta çekileceğini ve sonuçların nasıl öğrenileceğini merakla araştıran hacı adayları, internet üzerinde "hac kuraları saat kaçta?" ve "hac kura sonuçları öğrenme" aramalarını arttırdı. Peki Hac kuraları saat kaçta çekilecek? 2018 hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar.

HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca vatandaşın büyük heyecanla beklediği hac kura çekimini bugün gerçekleştirecek ve hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları belirlenecek.

Hac kuraları, 1 Şubat 2018 Perşembe günü (bugün) saat 11:00'de Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hac kuraları aynı zamanda canlı olarak TRT Diyanet kanalından izlenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura çekimi saatini araştıran milyonlarca vatandaş, bir yandan da hac kura sonuçlarının nereden öğrenileceğini araştırıyor. Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hac sonuçları açıklama ekranında erişime açılacak.

HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numarası ile hac kura sonuçlarını görüntüleyebilecek. Böylece kura çekimi sonrasında vatandaşlar kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

KATSAYILI KURA SİSTEMİ NEDİR?

Katsayılı kura sistemi, hac başvurusu yapan ancak kurada ismi çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek adına kullanılan bir sistemdir. Hacı adaylarının isimleri başvurdukları her yıl için belirli bir oranda katlanarak kura listesine girer. Böylece ilk kez başvuran hacı adaylarına oranla isimleri kurada daha çok yer alır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN HAC KURALARI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Erbaş, hac kuralarına ilişkin bir soru üzerine ise "Zannediyorum 3 sene önce ilk yazılanları kuraya almadan gönderdik. Fakat sonra sayı o kadar çok arttı ki kuranın dışında, şu an başka bir metot gözükmüyor. Hastalanmış, erteleme almış, eşi vefat etmiş… Bunlarla ilgili bir çalışma yapalım inşallah. Belki şu olabilir, ilk yazılanlar ilk 2 yıl kuraya sokulmayabilir, diğerlerine daha fazla şans doğsun diye. Bunlar gündeme getirildi.” değerlendirmesinde bulundu.

HAC İBADETİ

İslam dininin temel ibadetlerinden birisi olan ve sözlükte “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” manalarına gelen hac, imkanı olan her müslümanın, belirli bir zaman içinde Kabe’yi, Arafat ve Mina’yı ziyaret ederek belli bazı dînî görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Hac ibadetini yaparken çeşitli zaman ve mekanlarda icra edilen uygulamalara “menâsik” (tekili, mensek) denir.

Kutsal mekan kavramı ve bu yerleri ziyaret, insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmüştür.2 İslâmî bazı kaynaklara göre Hac ibadeti Hz.Âdem’e kadar uzatılsa da, Kur’ân-ı Kerim’in bildirdiğine göre3, daha önce tahrip olmuş Kabe’nin eski temelleri Hz.İbrahim ve oğlu Hz.İsmail tarafından bulunarak Kutsal Mabed yeniden inşa edilmiş, Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke’ye ilk davet eden peygamber Hz.İbrahim olmuştur. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar da Kabe’yi ziyaret etmişlerdir.

İslam'ın doğuşu sırasında Kabe’yi tavaf, Umre, Arafat ve Müzdelife’de vakfe ve kurban kesme gibi adetler devam ettirilmekte, ancak hac, putperest geleneklerine uygun olarak sürdürülmekteydi. Hicretin 9. yılında nazil olan;

“ Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke’de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe’dir. Onda apaçık deliller, Makâm-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnîdir” ( Âl-i İmran, 96-97) ayetleriyle Müslümanlar üzerine farz kılınan Hac, Hz. Peygamber tarafından putperest âdetlerinden arındırılarak İslâmî usullere uygun hale getirilmiştir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER