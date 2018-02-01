Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bir bekleyiş yaşadı. Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü, bir kısmı sevinç nidaları attı.

Hac kurasında isminin çıktığını gören Gülbahar Korkmaz, 10 senedir hac kurasına katıldığını ve yıllardır bu anı beklediğini söyledi. Eşi ile sevincini paylaşan Korkmaz, "Allah'ım oraları herkese nasip etsin." ifadesini kullandı.

Korkmaz'ın eşi Numan Korkmaz de "Allah herkese kısmet etsin. Ben gittim, gördüm. Eşim için istedim. Çok şükür oldu elhamdülillah." dedi.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Şükrü Yeşil sevincini kız kardeşini arayarak paylaştı. Yeşil, telefon görüşmesinin ardından "Bu, 9 yıl beklemenin sevinci, oraya kavuşmanın gözyaşları. Eşime, kız kardeşime, çocuklarıma, onlara haber verdim. Uçmak geldi içimden, bağırmak, havalara hoplamak, ağlamak geldi." ifadelerini kullandı.

Hacca gitme imkanını yakalayan ağabeyini telefonla arayan Bilal Kılıç da ağabeyine basın mensuplarının kendisini telefondan dinlediğini belirterek, "Sana çıktı, biz bekliyoruz. Dua et, bize de çıksın." dedi.

HAC KURALARI SAAT KAÇTA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hac kura çekiliş töreni 1 Şubat Perşembe saat 11.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda başladı. Milyonlarca hacı adayı Hac kura sonuçları için bu çekilişi bekliyordu. Hac kurası bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak.

Sonuçlar 01.02.2018 Perşembe günü Saat 21:00'den itibaren vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

HAC KAYIT İŞLEMLERİ

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Şehit yakını ve gaziler

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Gidiş ve dönüş tarihleri

Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018’de başlayacak, 15 Ağustos 2018’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

316 bin yeni kayıt

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

2018 HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK? KATSAYI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Hac kura çekilişlerinin nasıl yapıldığı hacı adayları tarafından merak ediliyordu. Önceki yıllardan beri bekleyen hacı adayları ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan oluşması sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kura çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi karar verildi.

KURA NASIL BELİRLENİR?

Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.

HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakların belirleneceği kuralar çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının katıldığı kuranın sonuçları saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, Kur'an tilaveti okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, hac kurasının çekildiği salonda her yıl büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüznün yaşandığını, bu duyguların ülkenin tüm il ve ilçelerine dalga dalga yayıldığını söyledi.

Hac ibadetinin farklı ırkları, renkleri, coğrafyaları ve kültürleri olan ama aynı iman, aşk ve heyecanla dolu müminleri senede bir defa Kabetullah'ın etrafında bir araya getiren muhteşem bir ibadet olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri, hacı adaylarının huzurla ibadetlerini yerine getirmesi, karşılaşılan meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını yaşamaları için büyük gayret göstermektedir. Başkanlık olarak hac organizasyonuna çok büyük önem veriyoruz. Devletimizle beraber daha fazla hacı adayını hacca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz. Gönlümüzden geçen kutsal beldelere gidebilmek için müracaat eden herkese bu imkanı sunabilmektir."

Erbaş, bu yılki hac kontenjanının 80 bin kişi olduğunu belirterek, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor." dedi.

"İmkanların artması durumunda..."

Katsayılı kura sistemine göre hacı adaylarının belirlendiğini, Suudi Arabistan'ın imkanları artırması durumunda daha fazla vatandaşın hacca gitmesini sağlayacaklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca, kalbi coşan kardeşimizin sevinci ve heyecanı Allah katında ne kadar değerli ise bu imkana, bu yıl kavuşamadığı için üzülen ve hüzünlenen kardeşimizin hüznü de Allah indinde o kadar değerli ve kıymetlidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."

Hacı adayının sorumluluğunun müracaatı yapması, niyetini ortaya koyması ve sistem içerisinde gideceği zamanı beklemesi olduğuna işaret eden Erbaş, önemli olanın ahirette Allah huzurunda, "Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim, ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi" diyebilmesi olduğunu vurguladı.

"Milletimizin Kabe ve Peygamber aşkı aşikardır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Enver Günenç, her geçen yıl hac ve umre organizasyon kalitesinin arttığını, hac yolcularının rahatını temin etmek için her türlü imkanı seferber ettiklerini anlattı.

Günenç, hizmetlerinde hacı adaylarının, yolculuk boyunca kendilerini hasretmesi, yolculuktan amaçlanan manevi kazanımları elde etmesi ve ruhen yenilenmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Milletimizin Kabe aşkının ve Peygamber sevgisinin güçlü ve samimi olduğu aşikardır. Çok sınırlı imkanları olmasına rağmen, o sınırlı ve mütevazi imkanlarını gözlerinin kırpmadan bu uğurda harcayacaklarını, maddi ve fiziken hiçbir engelin onları bu yolda alıkoymadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçlar internet sitesinde yayımlanacak

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını da gidilmedi.

Kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/" internet sitesinden yayımlanacak.

Hac için kesin kayıtlar 5-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıtta bulunmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta, dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta yola çıkacağı kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

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