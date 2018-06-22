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"RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM, 'HACER ÖLDÜ' DİYORLARDI"

Öte yandan, Tülü'nün yakın arkadaşı Nazlı Hamarat, acı haberi duyduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Hamarat, paylaşımına şu notu düştü:

"Allah'ım ne olur doğru olmasın... Bayramda rüyamda gördüm. Lohusayım malum oldu sanırım. Baktım hikayelerine Bodrum'daydı, eğleniyordu. Rüyamı anlatmak istemedim kimseye. Hacer Tülü barda vurulmuş, ölmüş diyorlardı. Çeşmeyi açtım ona anlattım. Gerçek olmasın diye kimseye söylemedim. Şimdi öğrenince şok oldum. Allahım ne olur doğru olmasın. Arkadaşımı evladına bağışla. O da bir anne... Ne olur gerçek olmasın."