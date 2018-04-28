Hacettepe - Fatih Karagümrükspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Hacettepe ile Fatih Karagümrükspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Hacettepe 53 puanla 7. sırada, Fatih Karagümrükspor 35 puanla 14. sırada bulunuyor. Hacettepe, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fatih Karagümrükspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; Hacettepe galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.20, Fatih Karagümrükspor galibiyet oranı 5.00.

Hacettepe son hafta oynanan Konya Şekerspor maçında 0-2 yenildi.

Fatih Karagümrükspor ise Keçiörengücü karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Hacettepe, evinde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 14 gol yedi.

Fatih Karagümrükspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fatih Karagümrükspor, 8 gol atarken 23 gol yedi.