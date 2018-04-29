Hacettepe - Fatih Karagümrükspor maçı öncesi rakamlar

Hacettepe ve Fatih Karagümrükspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Hacettepe 53 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Fatih Karagümrükspor 35 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Hacettepe, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fatih Karagümrükspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hacettepe kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.60, Fatih Karagümrükspor sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler.

Hacettepe son haftadaki Konya Şekerspor müsabasında 0-2 yenildi.

Fatih Karagümrükspor ise Keçiörengücü maçında 1-2 yenildi.

Hacettepe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hacettepe, kendi sahasında 21 gol attı, 14 gol yedi.

Fatih Karagümrükspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fatih Karagümrükspor, 8 gol atarken 23 gol yedi.