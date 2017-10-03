"Hacı Murat" tutkusu 25 bin lira harcattı

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Yakın zamanda aracıyla uzun yola çıkacağını vurgulayan Aslan, "Aracımın rengi de çok güzel ve orijinal rengi. Ona gözüm gibi bakıyorum. Araca 35 bin lira teklif eden oldu ama vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. 'Bu araç yürümez' diyenler şimdi görünce şaşırıyorlar. Ben satmak için değil bu araca binmek için bu kadar emek verdim." diye konuştu. (AA)