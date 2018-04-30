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HAFTANIN 3 GÜNÜ AĞIRLIK ÇALIŞIYOR

Hürriyet'in haberine göre, Hacı Sabancı tüm bunların dışında haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.