HT Kulüp'te yer alan habere göre, Hacı Sabancı ile sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra sporu hayatından eksik etmeyen Hacı Sabancı, sevgilisiyle ortak tutkusu olan yürüyüşte görüntülendi.



SAATLERCE YÜRÜYORLAR

6 ayda 40 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Hacı Bey’in, kız arkadaşıyla her gün 10 km yürüdüğü öğrenildi.



Kendisini görüntüleyen muhabirlere selam veren Hacı Sabancı, tempoyu hiç düşürmeyerek yürüyüşüne devam etti.

Yurtdışında olduğu zamanlar spora ağırlık veremeyen Hacı Sabancı, İstanbul’da yürüyüşlere başladı. Bahar aylarıyla birlikte hızlı tempoda yürüyüşe çıkan Sabancı ile sevgilisi, her gün Bebek’ten başlayarak 10 km yürüyorlar.