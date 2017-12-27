Cadde’de yer alan habere göre, Hacı Sabancı, arkadaşlarıyla alışveriş merkezindeki bir restoranda buluşup sohbet etti. Her geçen gün verdiği kilolarla dikkati çeken ünlü işadamı, yeni yıl öncesi alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



Yeni yıl öncesi henüz bir program yapmadıklarını söyleyen Sabancı, "Türkiye'de olacağız, yurt dışı programımız yok" açıklamasında bulundu.



Hacı sabancı