Hacı Sabancı'nın yanındaki güzel kim?

Hacı Sabancı’nın sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp yüzünü gizlediği kişinin kimliği merak konusu olmuştu. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Sabancı’nın önceki gün Bebek’teki yemek çıkışında birlikte görüntülendiği kişinin sosyal medyada paylaştığı gizemli arkadaşı olduğu ve adının da Zeynep Nazlı Kayı olduğu iddia edildi.

DAVETE DE BİRLİKTE KATILDILAR

Kendilerini bekleyen VIP minibüse binmeden önce soruları cevapsız bırakan çift gözden kayboldu. Akşam ise Sultanahmet’te düzenlenen bir davette ortaya çıktı. Birçok ünlü ismin hazır bulunduğu davete birlikte katılarak tüm bakışları üzerinde topladı.

Sabancı, cuma günü bu kareyi “Akşam güneşi güzele vurur derler” notuyla takipçileriyle paylaşmış, gizemli güzelin kimliği merak konusu olmuştu.

Hacı sabancı

Zeynep Nazlı Kayı