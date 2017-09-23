Hacı Sabancı'nın yeni aşkı Zeynep Nazlı Kaya

Posta'nın ahebrine göre; Hacı Sabancı 6 yıllık sevgilisi manken Özge Ulusoy’dan Nisan’da ayrılmış, Temmuz’da Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile yakınlaşmıştı.



Ağustos’ta ise özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı İlkem Öztürk ile kısa süreli flört etmişti.



Hacı Sabancı 10 gün önce tanıştığı Zeynep Nazlı Kayı ile yeni bir maceraya yelken açtı. Geçen cumartesi Fransa Cannes’a giden ikili, sonra Saint. Tropez’ye geçmişti.



Hacı Sabancı dün Zeynep Nazlı Kayı ile fotoğrafını Instagram’da paylaşıp altına ‘Akşam güneşi güzele vurur’ yazdı.

Zeynep Nazlı Kaya

Hacı sabancı