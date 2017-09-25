Hacı Sabancı -Zeynep Nazlı Kayı aşkının ilk fotoğrafı

Hürriyet'in haberine göre, bu beraberliği 4 gün önce Instagram paylaşımıyla ilan eden Sabancı, önceki gün de Kayı ile Bebek’teydi. Yemek yedikleri kafeden çıkışta ilk kez birlikte görüntü veren çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Hacı sabancı

Zeynep Nazlı Kayı