Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre daha önce tecrübeli teknik adamla birçok kez birlikte çalışan yakınlığı ile bilinen Hayrettin Hacısalihoğlu, “Şenol Hoca benim çok sevdiğim, değerli arkadaşım ve çok başarılı bir spor adamı. Trabzonspor için tartışmasız en önemli değerlerinden biri ancak benim samimi olduğum gibi yüzlerce insanın onunla ilgili sevgisi ve samimiyeti var. Şu anda bu durumda olan birinin buna cevap vermesi olmaz. Şenol Hoca başka kulüpte, ama tabii gün doğmadan neler doğar. Öyle bir ortam olursa bilmiyorum ama bizim kulüpte de şu an görevde bir hoca var. Bizim yapmamız gereken ona yardımcı olmak. Kulübü de daha iyi taraftarın mutlu olduğu hale getirmek. Dostluk, arkadaşlık, ilgi onlar ayrı şeyler. Şenol Hoca’nın hem Trabzonspor’daki hem bendeki yeri de çok ayrı” diye konuştu.
‘ÇALIŞAN PERSONEL KORKMASIN’
Sorunları sırasıyla çözmeye çalışacaklarını belirten Hacısalihoğlu, “Arkadaşlarla birlikte konuşacağız. Problemleri belirleyeceğiz. Şu anda 3 ana problem var. Bunlar ekonomik, sportif ve sosyal konular. Bunlardaki çözümler de sorunlar da ortaya birlikte nasıl yapar hangisinden başlarız ona karar vereceğiz. Personelle ilgili konuya gelirsek, gerek kendi gerek kulüple ilgili benle arası iyi ya da kötü diye kimseyi işten çıkarmadım. Benim fikrimi belirleyen şey, o personelin kulübe faydalı olup olmadığıdır. Orada çalışan herhangi bir arkadaşımız, hepsi kardeşimizdir, hepsi ekmek parası kazanıyor. Şayet bu konuda kaygısı yoksa sıkıntı etmesin” dedi.
''YÖNETCİ OLMAK İSTEMEDİM AMA...''
Yıllardır yöneticilik yaptığını da hatırlatan Hacısalihoğlu, “Epeyce sene yöneticilik yaptım, yaşımız da ilerledi. Yeniden bu işlere soyunmayı pek arzu etmedim. Gençlerden kurulu, daha aktif üyelerin sahip çıkmasını istedik ama maalesef bunu sağlayamadık. Birkaç gün önce kulübümüzün kurucularından Nizamettin Algan’ı yolda gördüm. Soğuk havada pardesüsünü çekmiş yürüyordu. Nereye gidiyorsun dediğimde ‘Divana gideceğim. Kimse sahip çıkmadı bakalım ne yapacağız’ dedi. Onun 85 yaşında olmasına rağmen bu heyecanı duyması üzerine ‘Bizim yaptığımız iş değil’ diyerek yönetime girmeye karar verdim. Daha önceden de katılmış yola çıkmış arkadaşlar vardı sağ olsunlar böyle bir oluşum oldu. Hayırlısı olsun” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.