Hacken - AIK Stockholm maç önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Hacken, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü AIK Stockholm takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Hacken 14 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken AIK Stockholm 22 puanda ve 2. sırada. Hacken son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. AIK Stockholm son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hacken kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, AIK Stockholm sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hacken son hafta oynanan Malmö FF maçında 1-2 kazandı.

AIK Stockholm, Örebro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Hacken, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hacken, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

AIK Stockholm, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AIK Stockholm, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.